F1︱澳洲小將否認加盟　Alpine超尷尬

一級方程式車隊Alpine在周二(2日)公布，21歲的澳洲車手派亞斯迪（Oscar Piastri）將會在來季代替轉投Aston Martin的阿朗素（Fernando Alonso），作為Alpine的車手，不過派亞斯迪隨後就在社交媒體作出否認，表示未有與Alpine簽約。

Alpine在周二指，會完成車隊對派亞斯迪的承諾，讓這位21歲澳洲車手成為正式的F1車手。不過派亞斯迪在Twitter就指「未與Alpine簽訂2023年的合約，明年亦不會為他們駕駛。」他指Alpine的聲明是「錯誤」以及沒有得到他的認同。Alpine的發言人之後指出「我們相信我們的聲明在法律上正確，不過沒有其他可以補充。」

傳獲麥拿侖垂青

原效力Alpine的阿朗素在周一宣布與Aston Martin簽約，Alpine的車隊總監Otmar Szafnauer在周二承認阿朗素的離隊是令車隊意外，但認為這是車隊開出的合約未如阿朗素預期造成。Otmar Szafnauer在周二表示，無法確定派亞斯迪會否為車隊出賽，但指當中有合約的義務。

派亞斯迪據報最近與麥拿侖車隊有所聯繫，Otmar Szafnauer就指知道派亞斯迪無意為威廉士車隊出賽，但並不知道派亞斯迪與麥拿侖有協議。Otmar Szafnauer表示：「我知道他與我們有合約的義務，而我們會為他做到。我們整年都會履行這些義務。」