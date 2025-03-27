F1｜紅牛兩站火速換人　角田裕毅取代羅臣「升呢」

一級方程式（F1）車隊的紅牛宣布，提升在紅牛二隊的日本車手角田裕毅，取代車隊原有的2號車手的羅臣（Liam Lawson）出戰日本站的比賽。羅臣今季才獲提拔上紅牛擔當韋斯特本（Max Verstappen）的拍檔，但在首兩站表現未如理想，令紅牛僅僅兩站比賽就換人。 在季前已有傳紅牛打算提升角田上一隊，不過最後車隊選擇了23歲的新西蘭新星羅臣，代替離隊的佩雷斯（Sergio Perez）。可是羅臣在澳洲站排位得第18，正賽更是因為意外而提早結束。到中國站，他無論是衝刺賽的排位還是正賽都敬陪末席，最後在衝刺賽取得第14名，正賽就以第12名完成，戰績令人失望，也被質疑他有沒有能力作為韋斯特本的隊友。

紅牛車隊的總監漢拿（Christian Horner）在聲明表示：「看到拉姆（羅臣）在首兩仗於RB21的掙扎表現是很難過，亦因此我們一起認為需要盡快作出更換的決定。」紅牛目前在車隊榜排第3，「韋少」也表示過覺得紅牛的RB21僅是場上第4快的戰車。漢拿又指：「我們理解到RB21仍有很多工作需要改進，而角田的經驗將證明他可以協助改善現有的戰車。」 車隊管理層周一曾舉行會議決定 據多個媒體指，早在周一（24日）時紅牛的管理層已在杜拜進行會議，當中包括漢拿及車隊主要股東的泰國商人許書恩（Chalerm Yoovidhya），並已拍板了更換車手的決定，只等待紅牛在本周的公布。羅臣之前作為紅牛二隊的試車手僅參與過11場F1賽事，漢拿在聲明最後也維護了羅臣：「我們是有責任好好保護及讓拉姆發展，而我們意識到，在經過困難的開局下，這需要迅速採取行動，讓拉姆獲得經驗，讓他可以在他熟悉的環境以及了解他的隊伍紅牛車隊內，繼續F1生涯。」

角田在今季首兩站在紅牛二隊有好開始，包括在澳洲站排位取得第5以及在中國站排位第9，並且以第6完成中國站的衝刺賽。角田將代表「大牛」出戰下星期的日本站賽事，賽事在本田車廠擁有的鈴鹿賽車場舉行，而角田也是本田車廠支援的車手。本田也是向紅牛提供引擎的車廠，不過有關合約到2026年屆滿，之後本田會改向Aston Martin提供引擎，這次的更換將是角田爭取留在紅牛的機會。