F1｜角田裕毅日本站升班騎「白牛」　紅牛一個指令：盡量跟實韋斯特本

一級方程式（F1）的紅牛車隊，在宣布由日本車手角田裕毅取代羅臣（Liam Lawson）成為2號車手之後。角田「升級」的首戰也將是主場的日本站，而紅牛為紀念引擎合作夥伴的本田車廠，將會用上白色的塗裝出賽。而紅牛總監賀拿（Christian Horner）向角田定下的目標很簡單，就是要盡可能貼近隊友韋斯特本（Max Verstappen）。
羅臣在頭兩站「慘不忍睹」的表現，令他僅僅兩場就與角田互換位置。角田在接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「在紅牛車隊入面，最主要都是推動讓麥斯（韋斯特本）取得盡量多的積分成為車手總冠軍。他已證明了他有好的潛力成為世界冠軍。從表現來說，他（賀拿）要我盡力貼近麥斯。在一些比賽，我可以因為策略而提供協助，同時他也應承的，在一些狀況下，如果我可以在麥斯之前，他不一定會要求我讓位給麥斯取勝。」
雖然現在同為隊友，但角田表示過去幾日未有與「韋少」談話過。而韋少對車隊更換羅臣的決定也不太認同。角田表示：「我以前就提過，他在車內和車外的行為是兩個人。我不擔心我們作為隊友之間的關係。而我知道我需要做甚麼，以及他可以怎樣駕駛及想甚麼。」角田表示在主場出戰，能進入前10是他滿意的成績。「明顯地，我想說是要取分或是排頭位等等。不過同一時間，要面對現實，在有限時間跳入一架新戰車內，這是很艱難的事，我想我現在可以說如果我能取得分數，我就很開心。」
紅牛車隊目前在車隊榜排第3位，而韋斯特本就在車手榜排第2，落後麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）8分。紅牛早前公開在日本站，將會把戰車的深藍色轉成白色，這是因為車隊的引擎供應商本田，今年是該廠參與一級方程式60周年，故紅牛將戰車轉成為本田首次奪得F1時的白色塗裝。