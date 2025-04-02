F1｜角田裕毅日本站升班騎「白牛」　紅牛一個指令：盡量跟實韋斯特本

一級方程式（F1）的紅牛車隊，在宣布由日本車手角田裕毅取代羅臣（Liam Lawson）成為2號車手之後。角田「升級」的首戰也將是主場的日本站，而紅牛為紀念引擎合作夥伴的本田車廠，將會用上白色的塗裝出賽。而紅牛總監賀拿（Christian Horner）向角田定下的目標很簡單，就是要盡可能貼近隊友韋斯特本（Max Verstappen）。

羅臣在頭兩站「慘不忍睹」的表現，令他僅僅兩場就與角田互換位置。角田在接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「在紅牛車隊入面，最主要都是推動讓麥斯（韋斯特本）取得盡量多的積分成為車手總冠軍。他已證明了他有好的潛力成為世界冠軍。從表現來說，他（賀拿）要我盡力貼近麥斯。在一些比賽，我可以因為策略而提供協助，同時他也應承的，在一些狀況下，如果我可以在麥斯之前，他不一定會要求我讓位給麥斯取勝。」