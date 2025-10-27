F1｜諾里斯墨西哥站奪冠　派亞斯迪續失準車手榜變落後

一級方程式（F1）賽車的墨西哥站，諾里斯（Lando Norris）贏得今年個人第5個分站冠軍，在隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）狀態持續不振之下，他在車手榜反超派亞斯迪1分，餘下4場賽事仍要與韋斯特本（Max Verstappen）爭逐總冠軍。

紅牛的韋斯特本在上一站大獲全勝，將車手榜的冠軍之爭變成三強鼎立局面。然而去到墨西哥城，麥拿侖的諾里斯發揮出色，先是在排位賽上取得頭位起步，而一對法拉利車手的陸克萊（Charles Leclerc）與咸美頓（Lewis Hamilton）就分別以第2及3起步，韋斯特本就僅排第5，派亞斯迪就更加只能在第8開始。比賽諾里斯一直領先，但被陸克萊在中段領先過一次，之後諾里斯取回領先由帶到終點，成為墨西哥站的冠軍，至於陸克萊以第2名完成，季軍是韋斯特本，哈斯車隊的比亞文（Oliver Bearman）意外以第4名完成，而派亞斯迪得第5。