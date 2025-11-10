F1｜諾里斯巴西站封王　與隊友派亞斯迪拉開24分

一級方程式賽車的最後階段，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）隨着贏得巴西站冠軍之後，他在車手榜取得優勢，比隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）多24分，與衞冕的韋斯特本（Max Verstappen）亦拉開49分，只要餘下3站保住領先，諾里斯有望首次贏得總冠軍。
在上一站墨西哥城封王之後，諾里斯在聖保羅的賽道，先在衝刺賽取得第1，2名平治車手的安東尼利（Kimi Antonelli）以及羅素（George Russell）分列2、3，韋斯特本僅得第4，派亞斯迪更因為意外退出，未能在衝刺賽得分。到正賽，諾里斯仍以頭位起步，安東尼利第2，第3是法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）派亞斯迪只能第4起步。在開賽不久，主場出擊的波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）就因為與史杜爾（Lance Stroll）碰撞而提早退賽，至於法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）也與辛斯（Carlos Sainz Jr.）發生碰撞令底盤受創，雖然他繼續比賽，但仍在第37圈退出。
陸克萊無辜被撞退出
之後在安全車退場後，派亞斯迪先撞到安東尼利，令安東尼利再撞到陸克萊，陸克萊的頭翼以及左前轆脫落，在第5圈就止步，而法拉利也自荷蘭站後，2部戰車雙雙未能完賽。派亞斯迪也因此被罰10秒。以需要在維修站起步的韋斯特本，在今場發力追上，在末段追至與2部平治之後排第4，並在後來超越羅素上到第3，而諾里斯在今場成功由頭帶到尾之下，今季第7次贏得分站冠軍，今站個人獨取33分。原本下半季在車手榜領先，派亞斯迪今站只得第5，在車手榜已被諾里斯拉開24分。韋斯特本今場雖然以第3完成，不過與諾里斯仍有49分差距，餘下3站諾里斯佔有優勢。
諾里斯表示：「說實話，我覺得我們今天在場上的速度並不是最快，所以我很高興能拿下這場勝利。這是一場偉大的勝利，但時看到麥斯（韋斯特本）今日的速度，我挺失望沒能跑得更快。」對於總冠軍的爭奪，他指：「賽季餘下不多了，但形勢瞬息萬變，就像我們今日看到，所以我現在只想專注於自己，保持低調，不去理會其他人，繼續努力。」