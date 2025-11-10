F1｜諾里斯巴西站封王　與隊友派亞斯迪拉開24分

一級方程式賽車的最後階段，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）隨着贏得巴西站冠軍之後，他在車手榜取得優勢，比隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）多24分，與衞冕的韋斯特本（Max Verstappen）亦拉開49分，只要餘下3站保住領先，諾里斯有望首次贏得總冠軍。

在上一站墨西哥城封王之後，諾里斯在聖保羅的賽道，先在衝刺賽取得第1，2名平治車手的安東尼利（Kimi Antonelli）以及羅素（George Russell）分列2、3，韋斯特本僅得第4，派亞斯迪更因為意外退出，未能在衝刺賽得分。到正賽，諾里斯仍以頭位起步，安東尼利第2，第3是法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）派亞斯迪只能第4起步。在開賽不久，主場出擊的波杜尼圖（Gabriel Bortoleto）就因為與史杜爾（Lance Stroll）碰撞而提早退賽，至於法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）也與辛斯（Carlos Sainz Jr.）發生碰撞令底盤受創，雖然他繼續比賽，但仍在第37圈退出。