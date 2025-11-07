F1｜諾里斯指要提升穩定性　爭取首奪總冠軍

一級方程式（F1）賽車的巴西站將在周末展開，目前在車手榜領先麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）就表示，他需要提升穩定性來確保在車手榜上的領先位置。
在上一站的墨西哥站奪得冠軍，令到自己壓過隊友派亞斯迪（Oscar Piastri）在車手榜領先，諾里斯在巴西站前的記者會表示：「心態已經改善了，方法亦改善了，而準備工作也有改進了。不過還有穩定性。雖然在近6至7場我沒有贏過，不過我持續能完成比賽，而且保持每場都有積分。這確實就是過去幾個星期給我最大的鼓舞。」
自稱近期成績在於努力
諾里斯在荷蘭站之後，獲得比派亞斯迪多35分而追上，不過他不覺得自己在之後開得比較進取及放鬆：「可能在排位賽中你會想：『好吧，那就放手一搏。』但這並不意味着我每次出賽、每一圈都是抱著『反正也沒甚麼好輸，再拼一把』的想法。這絕對不是事實。我絕對不會把成績歸功於此。我認為更多的是我自身的努力及我身邊有一個非常優秀的團隊。99%的成績都歸功於此，剩下的1%是各種因素。但大多數成績都來自於努力付出，而不是心態或其他因素。」
對於爭取最後的總冠軍，他表示：「我不會去想比賽和最終奪冠的夢想，目前我感覺沒甚麼不同。我覺得一切都還沒結束，一切都還未有定論。還有120多分可以爭奪，所以現在說這些還是太早。當然，想想這些感覺挺好的，能領先積分榜固然不錯，但我的目標仍然是贏得下周末的比賽，贏得最後一場比賽。」