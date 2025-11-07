F1｜諾里斯指要提升穩定性　爭取首奪總冠軍

一級方程式（F1）賽車的巴西站將在周末展開，目前在車手榜領先麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）就表示，他需要提升穩定性來確保在車手榜上的領先位置。

在上一站的墨西哥站奪得冠軍，令到自己壓過隊友派亞斯迪（Oscar Piastri）在車手榜領先，諾里斯在巴西站前的記者會表示：「心態已經改善了，方法亦改善了，而準備工作也有改進了。不過還有穩定性。雖然在近6至7場我沒有贏過，不過我持續能完成比賽，而且保持每場都有積分。這確實就是過去幾個星期給我最大的鼓舞。」