F1｜諾里斯新加坡站再贏　韋斯特本車手榜優勢漸失

一級方程式（F1）賽季來到最後的階段，賽前被指尾翼違規要作出修改的麥拿侖車隊，在新加坡賽站繼續揚威。憑英國車手的諾里斯（Lando Norris）在賽事由頭帶到尾，力壓車手榜領先的韋斯特本（Max Verstappen）奪得冠軍。而今站也可能是拉斯亞度（Daniel Ricciardo）的最後一場F1比賽。

在賽季後半段發力的麥拿侖，被指戰車的尾翼在高速時有過度的彎曲而造成優勢，被要求更改。不過諾里斯在排位賽仍取得首位出賽。雖然濱海灣的賽道去年拉直，但要在狹窄的街道超車仍不是輕易的事。諾里斯今場雖然先後兩次刷牆，但他仍穩得住戰車，最終也保持優勢到尾，成功贏得個人第3個分站冠軍。而紅牛的韋斯特本在今站得第2，第3名也是麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）。諾里斯目前在車手榜已經與韋斯特本收窄至52分距離，在車隊榜麥拿侖更是將優勢拉開到41分。