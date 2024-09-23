F1｜諾里斯新加坡站再贏　韋斯特本車手榜優勢漸失

一級方程式（F1）賽季來到最後的階段，賽前被指尾翼違規要作出修改的麥拿侖車隊，在新加坡賽站繼續揚威。憑英國車手的諾里斯（Lando Norris）在賽事由頭帶到尾，力壓車手榜領先的韋斯特本（Max Verstappen）奪得冠軍。而今站也可能是拉斯亞度（Daniel Ricciardo）的最後一場F1比賽。
在賽季後半段發力的麥拿侖，被指戰車的尾翼在高速時有過度的彎曲而造成優勢，被要求更改。不過諾里斯在排位賽仍取得首位出賽。雖然濱海灣的賽道去年拉直，但要在狹窄的街道超車仍不是輕易的事。諾里斯今場雖然先後兩次刷牆，但他仍穩得住戰車，最終也保持優勢到尾，成功贏得個人第3個分站冠軍。而紅牛的韋斯特本在今站得第2，第3名也是麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）。諾里斯目前在車手榜已經與韋斯特本收窄至52分距離，在車隊榜麥拿侖更是將優勢拉開到41分。
拉斯亞度或結束F1生涯
有指紅牛二隊會在賽季餘下的6場，更換拉斯亞度。不過這位澳洲車手在今站雖然以第18位完成比賽，但仍造出了最快的圈速。他在賽後表示：「這是艱難的比賽。任何時候你在排位賽第1圈出局，你也知道你將面對漫長的一日。我也需要嘗試一些的戰術，因為你永遠不會知道安全車何時出動，這會對他有利。顯然，今日沒有安全車，所以明顯我們的策略失敗，不過我覺得我們只是欠缺速度。」被問到這是否最後一戰，拉斯亞度表示：「可能，是可能吧。所以如果是這樣，我想這是一個很好的說再見方式。我不很確定計劃是如何，不過我想，我已經有很好的想法。」
韋斯特本繼批「爆粗」受罰事件
另外，在今場的賽前，韋斯特本也因為在訪問中「爆粗」，而被賽會處分。他事後一度在賽前記者會上減少回應，並在記者會後才答記者。他在賽後也繼續回應此事：「當你不能做自己，或是要面對這些蠢事的話，這絕對是決定了我未來的做法。現在我仍在職業生涯，我不想永遠與這糾纏，這是很累的。對我而言，這種方法不可能令這運動持久，這是肯定的。」