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體育
2025-05-26 12:10:51

F1｜諾里斯獲摩納哥站冠軍　麥拿侖雙雄續領前

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諾里斯在摩納哥站獲勝，隊友派亞斯迪得第3，東道主的陸克萊得第2。(路透社)

諾里斯在摩納哥站獲勝，隊友派亞斯迪得第3，東道主的陸克萊得第2。(路透社)

一級方程式的摩納哥站，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）贏得個人今個賽季的第2個分站冠軍。在這個歷史悠久的賽站，他一直由頭帶到尾，而隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）今站僅得第3，二人在車手榜雙雙領先，不過派亞斯迪的領先優勢僅差3分。至於衞冕總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）今場僅獲第4，而東道主的陸克萊（Charles Leclerc）今站得第2名。

在排位賽取得頭位的諾里斯，在這個最難超車的賽道上，一直保持着表現，結果他一直就帶到尾。隊友的派亞斯迪今季雖然贏得4站冠軍，不過今次在摩納哥排位僅得第3，而他也只能一直尾隨前面的諾里斯及陸克萊。至於韋斯特本今站排位以第5起步，而他之後超越了7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），最終以第4位完成，咸美頓就只得第5。

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諾里斯賽後表示：「今日是非常之好，不過我昨日比今日更激動。昨日對我的意義更大，在排位賽中取回狀態，因為這是我一生在做的事。直到今年，一直都過得很好。我需要去努力取回狀態，這沒有別的原因，只是因為我明顯遇到了一些困難，而且競爭也很激烈。」在車手榜，派亞斯迪仍以161分領先，不過他與諾里斯只餘3分的距離，至於韋斯特本以136分在車手榜排第3。

諾里斯在摩納哥站取得冠軍。(路透社) 陸克萊在摩納哥主場僅得第2。(路透社) 派亞斯迪在摩納哥站以第3完成。(路透社) F1摩納哥站。(路透社) F1摩納哥站。(路透社)

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