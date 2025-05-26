F1｜諾里斯獲摩納哥站冠軍　麥拿侖雙雄續領前

一級方程式的摩納哥站，麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）贏得個人今個賽季的第2個分站冠軍。在這個歷史悠久的賽站，他一直由頭帶到尾，而隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）今站僅得第3，二人在車手榜雙雙領先，不過派亞斯迪的領先優勢僅差3分。至於衞冕總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）今場僅獲第4，而東道主的陸克萊（Charles Leclerc）今站得第2名。

在排位賽取得頭位的諾里斯，在這個最難超車的賽道上，一直保持着表現，結果他一直就帶到尾。隊友的派亞斯迪今季雖然贏得4站冠軍，不過今次在摩納哥排位僅得第3，而他也只能一直尾隨前面的諾里斯及陸克萊。至於韋斯特本今站排位以第5起步，而他之後超越了7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），最終以第4位完成，咸美頓就只得第5。