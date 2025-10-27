F1｜賽道職員清除碎片闖入賽道　羅臣：我差啲撞X死佢

一級方程式（F1）賽車的墨西哥站，在周日（26日）比賽期間發生罕見事故。在紅牛二隊的羅臣（Liam Lawson）進行賽事期間，遇到2個賽道職員在賽道旁執拾雜物後，竟不顧安危橫過賽道，幸羅臣及時避開而未有發生事故。羅臣事後透過無線電向車隊表示：「我差點就撞X死他們」。
事故發生在比賽的第3圈，2個賽道職員在一個彎內進行執拾，二人似乎並不知道羅臣將會駛至，並橫過了跑道，而就在他們跑到路中心，羅臣戰車就來到，幸好是羅臣及時避開而未有發生意外。羅臣透過無線電向車隊表示：「這是搞笑的嗎？你們有沒有見到？我差點就撞X死他們了。」
FIA：事前已取消工作人員指令
賽後回憶事件，羅臣說：「老實就我不敢相信自己見到的事。我剛換一套新的硬胎出站，然後我入第1號彎，之後就見到他們跑過賽道。我差點就撞到他們其中1個，這是非常危險。明顯，當中有些問題溝通不好，不過我過去未遇過這情況。而過去也好像沒見過，這是不能接受的事。我們不理降為甚麼賽道的人員容許這樣橫過賽道，我不知道為甚麼，我肯定我們需要一些解釋，不過真的不要再發生了。」
國際汽車聯會（FIA）就表示，將會調查今次事件：「在1號彎發生事故後，賽事控制中心接到通知，在彎道頂處殘留了一些碎片。在第3圈，賽道工作人員接到通知到場待命，以便在所有賽車通過後進入賽道清理碎片。當發現羅臣已經進入維修站後，立即取消了賽道工作人員的指令，並在該區域出示雙黃旗。我們仍在調查事件原因。」