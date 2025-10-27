F1｜賽道職員清除碎片闖入賽道　羅臣：我差啲撞X死佢

一級方程式（F1）賽車的墨西哥站，在周日（26日）比賽期間發生罕見事故。在紅牛二隊的羅臣（Liam Lawson）進行賽事期間，遇到2個賽道職員在賽道旁執拾雜物後，竟不顧安危橫過賽道，幸羅臣及時避開而未有發生事故。羅臣事後透過無線電向車隊表示：「我差點就撞X死他們」。

事故發生在比賽的第3圈，2個賽道職員在一個彎內進行執拾，二人似乎並不知道羅臣將會駛至，並橫過了跑道，而就在他們跑到路中心，羅臣戰車就來到，幸好是羅臣及時避開而未有發生意外。羅臣透過無線電向車隊表示：「這是搞笑的嗎？你們有沒有見到？我差點就撞X死他們了。」