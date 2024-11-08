F1｜車手們不滿賽會限制多多：把我們當返成人看待

一級方程式賽車（F1），在今年多次針對車手的言論作出處分，格蘭披治車手協會（GPDA）終忍受不住，批評國際汽車聯會（FIA）主席賓蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem），在討論車手「爆粗」的話題時，請注意自己的語氣，又表示，希望賽會把車手當回是一個成年人。
GPDA發出公開信表示：「旨在侮辱別人的粗口，與一般談話講粗口是有分別，例如是你可能用來形容壞天氣，或是非動物的物件如一架F1賽車，又或者在談論駕駛狀況。我們促請FIA主席，在討論我們成員的車手或相關他們的事，包括在公眾場合或其他時，考慮一下自己的語氣及說話。」他們再指：「還有，我們的成員都是成年人。他們在面對傳媒如穿戴珠寶或內褲這等小時給予指引。」
國際汽聯主席被指規管過度
有關的爭議起源於賓蘇拉耶姆在9月的新加坡站，對車手在比賽直播時「爆粗」表達厭惡時已蘊釀。而紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）就因為在新加坡站的記者會上用了粗口形容自己的戰車，事後遭賽會追究。而車手對於賓蘇拉耶姆的言論不滿，其中平治的咸美頓（Lewis Hamilton）批評賓蘇拉耶姆在訪問使用了刻板及具種族色彩的語言。因為賓蘇拉耶姆以「要區分我們賽車運動與繞舌音樂」。到上個賽日，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）在巴西站的賽後記者會，也用了「粗口」去表示上一站自己差點撞車，最後亦被賽會處分。
在有關公開信表達了車手對被罰的不滿，同時指出有關的罰款不透明，要求公開罰款的用途。在信中稱是由GPDA的董事及主席代表車手們發出，又指他們已在多個場合表達認為對車手的處分並不合適。「在過去3年，我們要求FIA主席分享，FIA對罰款的分配及使用在何處公開有關細節及策略。我們表達了這些罰款可能為我們運動帶來負面形象的擔憂。我們再次要求FIA主席提供透明的財務狀況，以及直接與我們公開對話。」另外，信中提到的「珠寶或內褲」其實是賓蘇拉耶姆在上任初期提出要求車手在出席公開活動時的穿著，以及禁止車手戴上珠寶。