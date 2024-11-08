F1｜車手們不滿賽會限制多多：把我們當返成人看待

一級方程式賽車（F1），在今年多次針對車手的言論作出處分，格蘭披治車手協會（GPDA）終忍受不住，批評國際汽車聯會（FIA）主席賓蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem），在討論車手「爆粗」的話題時，請注意自己的語氣，又表示，希望賽會把車手當回是一個成年人。

GPDA發出公開信表示：「旨在侮辱別人的粗口，與一般談話講粗口是有分別，例如是你可能用來形容壞天氣，或是非動物的物件如一架F1賽車，又或者在談論駕駛狀況。我們促請FIA主席，在討論我們成員的車手或相關他們的事，包括在公眾場合或其他時，考慮一下自己的語氣及說話。」他們再指：「還有，我們的成員都是成年人。他們在面對傳媒如穿戴珠寶或內褲這等小時給予指引。」