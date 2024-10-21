F1｜陸克萊美國站漁人得利奪冠　諾里斯超車韋斯特本被罰跌落第4

一級方程式（F1）美國站，法拉利車隊的陸克萊（Charles Leclerc）藉着車手榜兩個爭逐的車手韋斯特本（Max Verstappen）及諾里斯（Lando Norris）在首圈因為爭位而走偏，令他超越二人後一直帶到尾，成功贏得個人今年第2個分站冠軍。

在早前的衝刺賽勝出，紅牛車隊的韋斯特本卻未能在之後排位賽保持優勢，並讓諾里斯取得今站的頭位出賽。然而諾里斯與「韋少」在起步的第一個彎，二人爭位之下，雙雙失去領先位置，被後來的兩部法拉利趕過。陸克萊與辛斯（Carlos Sainz）之後力抗兩位前列車手。而諾里斯雖然最後以第3名完成，但是他賽後被指在最後4個圈時，與韋斯特本爭奪時，出彎被迫出賽道外，但拒絕將位置讓回韋斯特本，最後被賽會罰加5秒，令他最終跌落第4名，而韋斯特本就取得季軍。