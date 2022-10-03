F1︱隊友佩雷斯新加坡奪冠　韋斯特本欲登第2次總冠軍被押後

闊別3年之後，一級方程式（F1）賽車的新加坡賽站，周日（2日）再次在濱海灣上舉行。法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）雖然今個賽季第8次排得頭位，但還是未取得今季第4個賽站冠軍。而紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）在被罰5秒下，仍由頭帶到尾奪得今站的冠軍，隊友的韋斯特本（Max Verstappen）就僅得第7，未能提早奪得今屆總冠軍。

無論今站賽事冠軍誰屬，再次舉辦F1的新加坡已經成為大贏家。今屆的F1更是新加坡站成立以來，史上最多觀眾的一次，在3個賽日合共售出了30.2萬門票，比2019年的26.8萬有不少的增長。賽前排頭位的陸克萊，在今站繼續成為「排位之星」，今季8次頭位只贏得2次。今站開賽前因為新加坡下雨而延遲開始，賽前排第2開賽的佩雷斯，一開始就爬過陸克萊領先。

佩雷斯在之後的比賽一直領先，不過他之後因為違反安全車的規則，被賽會調查，之後更被罰5秒。然而他在比賽一直保持領先，並以超過7.5秒的差距擊敗陸克萊衝線，令他即使被野仍可奪得今站冠軍。至於他的紅牛隊友韋斯特本在今站只得第7，雖然未能提早5個賽站奪得總冠軍，但目前仍領先陸克萊104分。下周將會進行日本站賽事。