F1︱韋斯特本主場贏第10站冠軍　車手榜拉開109分

一級方程式（F1）賽車在夏休後的第2個分站，去到荷蘭進行比賽。這亦是爭取衞冕冠軍荷蘭車手韋斯特本（Max Verstappen）的主場。而他最終亦成功在這一站贏得冠軍，取得今季第10個分站冠軍，並在車手榜拉開109分的距離。

去年同樣在荷蘭站奪標，韋斯特本今次以總冠軍的身份來衞冕。雖然今站以頭位起步，不過比賽中途一度引發虛擬安全車的出動，令平治的咸美頓（Lewis Hamilton）在最後10個圈一度處於領先的位置。可是之後再有保達斯（Valtteri Bottas）退賽而出動安全車，戰局亦因為平治及其他前列車手採不同戰術而改變。咸美頓在維持中性車胎之下，不及軟胎的韋斯特本，結果在安全車撤離後，韋斯特本就超越咸美頓進佔領先位置，並帶過終點。而咸美頓最後僅得第4，平治隊友羅素得第2（George Russell）。

法拉利維修站現失誤

至於法拉利車手的陸克萊（Charles Leclerc）今站取得第3，然而法拉利車隊今站在維修站亦一度出現失誤，以致辛斯（Carlos Sainz）一度未能完成換胎而消耗更多時間，最終辛斯今站只得第8。陸克萊與紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）賽後在車手榜同得201分，落後韋斯特本109分。

咸美頓賽後為未能守住領先致歉：「我不太記得自己說過甚麼，我只在一秒就輸掉，不過我想他們明白這是因為太多的激情。我需要把它看成半滿的杯。我們經過上一場掙扎來到這裡，我們是要與紅牛競爭，我們在很多地方都快過他們。我們有很多地方做得好，車子到最後也運作正常。如果將來的比賽再有同樣狀況，我們比他們更加冷靜，然後我們會贏我比賽。」