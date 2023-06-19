F1︱韋斯特本再贏加拿大站 今季第6個分站冠軍

F1加拿大站正賽，在車手榜領先的韋斯塔本（Max Verstappen）繼續強勢稱霸，並為紅牛車隊取得F1史上的分站100勝。排頭位出賽的韋斯塔本，大熱勝出，成績是1小時33分58.348秒，比起第2位的阿朗素（Fernando Alonso）足足快近10秒衝線。韋少已連續4個分站封王，也是迄今賽季進行了8站後，他所贏的第6個分站冠軍。



此外，這也是紅牛車隊史上在F1的第100場分站勝利，對上兩屆都贏得車手總冠軍的韋少，自然貢獻最大，有41座分站冠軍；前冠軍華迪爾第2多，有38座；韋少這兩年的拍檔佩雷斯，則為紅牛贏過5次，其中兩座冠軍就是今季取得，但今站在排位賽只以12位出賽的他，最後在正賽得第6，無法走上頒獎台。