熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2022-11-21 11:55:20

F1︱韋斯特本再贏阿布扎比站　4屆總冠軍維迪爾退役

分享：
退役的維迪爾獲全體車手的致意。(路透社)

退役的維迪爾獲全體車手的致意。(路透社)

今年的一級方程式（F1）賽季，在世界盃揭幕前結束。早已獲得總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen）今站保持着領先，贏得今年第15個分站冠軍。而4屆總冠軍的維迪爾（Sebastian Vettel）在今站之後結束其F1生涯，獲全體車手致意。

早前已表態會在今年退役，維迪爾在阿布扎比取得第9名起步。雖然Aston Martin的戰車，沒有能讓維迪爾威脅前列的實力，不過最終他仍獲得第10名，並以總成績第12完成今個賽季。而賽後，一眾的車手齊齊列隊向這個4屆總冠軍致意，而當晚各車手亦出席由咸美頓（Lewis Hamilton）為維迪爾安排的晚宴，並由咸美頓支付宴會費用。

維迪爾：生命中還有更重要的事

維迪爾在賽後表示：「我感到有點空虛。這是一個重要的周末，過去的兩年是有點失望，不過生命中還有更重要的事。能夠在這個位置，我是感到極大的榮幸，現在我希望將這個責任傳遞給其他車手。還有很多事情，比在賽道上競賽更重要。」

至於在周日的賽事，韋斯特本與隊友佩雷斯（Sergio Perez）以頭兩位起步，雖然法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）之後超過佩雷斯，但還是未能威脅「韋少」，最終韋斯特本保住優勢奪得今年第15個分站冠軍，而陸克萊僅獲第2。至於上屆亞軍的咸美頓，就在第55圈因為戰車的波箱出現問題而提早退賽。

韋斯特本頭位起步。(路透社) 韋斯特本再贏今年最後一站冠軍。(路透社) 即將退役的維迪爾前在車迷面前表演。(路透社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受