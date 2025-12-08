F1｜韋斯特本即使贏得煞科戰仍未夠　諾里斯取得第3首奪總冠軍

一級方程式（F1）賽車在今個賽季的最後一站，縱使爭取5連霸的韋斯特本（Max Verstappen）在阿布扎比取得第1，但因為競爭對手的諾里斯（Lando Norris）今站成功保住前3名，以2分之微壓過韋斯特本取得今年的總冠軍。
隨着韋斯特本在最後階段連續贏得多個分站，在賽前他與麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）同贏得7站，加強領先的諾里斯，令阿布扎比站前形成3強競逐的局面。不過諾里斯因為在卡塔爾升上第4，令他與韋斯特本有12分的距離，因此只要守得住前3的位置，韋斯特本就不能後上封王。在之前的排位賽，韋斯特本取得頭位起步，而2架的麥拿侖戰車熙隨其後，第4的是平治車手羅素（George Russell），第5是法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）。
角田中段試圖阻截諾里斯
在比賽開始，雖然韋斯特本一直帶頭，但麥拿侖及諾里斯都相當冷靜。比賽中段進入首次的維修站後，諾里斯出車在紅牛的角田裕毅之後，這位明年就轉做後備車手的紅牛二把手，在比賽中試圖阻止諾里斯來為隊友韋斯特本爭取機會。但是諾里斯還是成功超過，雖然之後因為走出了賽道而受到賽會的調查，不過諾里斯仍逃過被罰。而之後雖然韋斯特本以第1衝線，但諾里斯仍取得第3名，隊友的派亞斯迪得第2，令諾里斯以423分成為今年的總冠軍，韋斯特本就以421分排第2，派亞斯迪排第3。
諾里斯成為史上第11位英國車手贏得總冠軍，而也是麥拿侖車隊自1998年以來首次包辦車隊總冠軍及車手總冠軍，諾里斯在賽後表示：「我很久沒有哭了，我也沒想過會哭，不過還是哭了。我想說是，這感覺很美妙，我知道麥斯（韋斯特本）的感覺怎樣，我想恭喜麥斯和奧斯卡（派亞斯迪），今季的2個最大的對手。與他們競爭是一項榮譽，我在他們身上學到了很多。我很享受這一年，雖然很漫長，但我們做到了，我為每個人感到自豪。」