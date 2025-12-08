F1｜韋斯特本即使贏得煞科戰仍未夠　諾里斯取得第3首奪總冠軍

一級方程式（F1）賽車在今個賽季的最後一站，縱使爭取5連霸的韋斯特本（Max Verstappen）在阿布扎比取得第1，但因為競爭對手的諾里斯（Lando Norris）今站成功保住前3名，以2分之微壓過韋斯特本取得今年的總冠軍。

隨着韋斯特本在最後階段連續贏得多個分站，在賽前他與麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）同贏得7站，加強領先的諾里斯，令阿布扎比站前形成3強競逐的局面。不過諾里斯因為在卡塔爾升上第4，令他與韋斯特本有12分的距離，因此只要守得住前3的位置，韋斯特本就不能後上封王。在之前的排位賽，韋斯特本取得頭位起步，而2架的麥拿侖戰車熙隨其後，第4的是平治車手羅素（George Russell），第5是法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）。