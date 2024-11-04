F1｜韋斯特本巴西站雨戰下終獲勝利　邁向第4個總冠軍

一級方程式（F1）賽車，紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen），在相隔10個賽站之後，終於再次贏得分站冠軍。在巴西聖保羅的賽站，因為天雨而要延期進行排位，以第17位起步的「韋少」，最終在雨戰的混亂之下，成功贏得今站冠軍。

在下半個賽季，紅牛車隊受到麥拿侖及法拉利車隊的衝擊，自西班牙站以後就未再贏得分站冠軍。而在之後的10站，平治及法拉利各贏3站，麥拿侖就取得4站，讓紅牛的領先位置被麥拿侖取代。至於在車手榜，韋斯特本雖然一直保持領先，不過優勢已被諾里斯（Lando Norris）追近。