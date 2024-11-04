F1｜韋斯特本巴西站雨戰下終獲勝利　邁向第4個總冠軍

一級方程式（F1）賽車，紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen），在相隔10個賽站之後，終於再次贏得分站冠軍。在巴西聖保羅的賽站，因為天雨而要延期進行排位，以第17位起步的「韋少」，最終在雨戰的混亂之下，成功贏得今站冠軍。
在下半個賽季，紅牛車隊受到麥拿侖及法拉利車隊的衝擊，自西班牙站以後就未再贏得分站冠軍。而在之後的10站，平治及法拉利各贏3站，麥拿侖就取得4站，讓紅牛的領先位置被麥拿侖取代。至於在車手榜，韋斯特本雖然一直保持領先，不過優勢已被諾里斯（Lando Norris）追近。
諾里斯今站僅得第6
然而在今站，諾里斯在衝刺賽在隊友的派亞斯迪（Oscar Piastri）協助下贏得冠軍，而派亞斯迪得亞軍。可是一場的天雨，令之後的排名賽延至周日（3日）舉行。在排位賽，韋斯特本只得第12，及後更因為今場更換引擎要罰後5位，即是由第17起步。然而韋少在第一圈已連升6位，在第12圈已升上第6。相反在頭位起步的諾里斯卻被平治的羅素（George Russell）超前跌落次席。然後隨着比賽再受天雨影響以及發生多次意外，安全車也兩度出場下，韋斯特本最後成功突圍，成為F1史上第3位在第17位起步獲勝的車手。至於雷諾的奧干（Esteban Ocon）就得第2，他的隊友加斯利（Pierre Gasly）得第3。
諾里斯在今站最終只得第6完成，在車手榜又被拉開至62分，餘下3個賽站只有86分之下，韋斯特本爭取個人第4個總冠軍又近一步。不過在車隊榜方面，麥拿侖仍保持領先，法拉利繼續守在第2，紅牛排第3。