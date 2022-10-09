F1｜韋斯特本提前4輪衛冕總冠軍(多圖)

荷蘭新車神韋斯特本(Max Verstappen)提前4輪賽事、連續兩屆奪得F1總冠軍！F1日本站在暴雨下舉行，由於賽事中途受天雨影響暫停近兩小時，最終賽事提前在28圈完成後結束。25歲的韋斯特本「韋少」成功力壓群雄奪標，並多得原本奪取本站亞軍的勁敵陸克萊(Charles Leclerc)，因在最後一圈犯規被罰5秒，跌至第3位；最終紅牛的「韋少」得以戲劇性，提早4站成功衛冕F1總冠軍︳亦是其個人第二次世界冠軍。

韋少：冇得彈！

韋斯特本原以為要待下站美國站才能鎖定總冠軍，但最終因陸克萊被罰，得以提早落實衛冕，「韋少」賽後表示：「冇得彈！能在本田及日本車迷面前完成任務，真的很特別。真的很大雨，能夠順利完賽都已經很幸運，我真的很開心。」