F1｜韋斯特本提前4輪衛冕總冠軍(多圖)

荷蘭新車神韋斯特本(Max Verstappen)提前4輪賽事、連續兩屆奪得F1總冠軍！F1日本站在暴雨下舉行，由於賽事中途受天雨影響暫停近兩小時，最終賽事提前在28圈完成後結束。25歲的韋斯特本「韋少」成功力壓群雄奪標，並多得原本奪取本站亞軍的勁敵陸克萊(Charles Leclerc)，因在最後一圈犯規被罰5秒，跌至第3位；最終紅牛的「韋少」得以戲劇性，提早4站成功衛冕F1總冠軍︳亦是其個人第二次世界冠軍。
韋少：冇得彈！
韋斯特本原以為要待下站美國站才能鎖定總冠軍，但最終因陸克萊被罰，得以提早落實衛冕，「韋少」賽後表示：「冇得彈！能在本田及日本車迷面前完成任務，真的很特別。真的很大雨，能夠順利完賽都已經很幸運，我真的很開心。」
陸克萊被罰5秒失亞軍
作為本屆F1第18站的日本鈴鹿賽場之戰，在天雨下作賽，開賽首圈便出現辛斯(Carlos Sainz)出意外及阿邦(Alexander Albon)因戰車故障退賽。賽事在接戰3圈後因天氣情況惡劣，要出紅旗暫停，然後在休戰近兩小時後重啟，並根據賽例必須在全場3小時內完結，因此一眾車手都只能在縮減了的賽事中爭勝。
韋斯特本除了在賽事早段受到威脅，之後一直領放，最終輕鬆奪標。法拉利的陸克萊本以次名完賽，但因在最後一圈力拒佩雷斯追趕，於兩急彎中違規，賽後被罰5秒，由第2變第3，只能取得15分；賽後「陸仔」以總分252分跌至第3，同時令「韋少」以366分總分拋甩列強，提早鎖定總冠軍。另一紅牛車手佩雷斯(Sergio Perez)則以253分排車手榜次席，與「陸仔」的次名爭逐，將成本賽季餘下焦點。