F1｜韋斯特本日本站頂到尾奪冠　阿朗素形容：只有他做得到

紅牛車隊的戰車今個賽季不再一支獨秀，更明顯不及麥拿侖以及法拉利。然而韋斯特本在日本站仍能在排位賽取得頭位出賽，在正賽階段，兩架麥拿侖戰車從後威脅，但沒有影響「韋少」最終守住第一位衝線，而他也僅僅快第2的諾里斯（Lando Norris）0.012秒。賽後Aston Martin的阿朗素也大讚韋斯特本的表現。

一級方程式（F1）的日本站，4屆總冠的韋斯特本（Max Verstappen）從一開始就擋住兩架麥拿侖戰車的威脅，成功由頭帶到尾，連續4次贏下日本站的冠軍，也是他今季首個分站冠軍。好友的阿朗素（Fernando Alonso）賽後就指：「只有他做得到。」

紅牛的顧問希蒙特馬高（Helmut Marko）賽後表示：「在第一個彎，他的速度難以置信。他的身體就好像感受不到地心吸力一樣。當他融合到戰車，他可以交出110%。每一個轉角都在絕對的極限，就像在比賽他不會有失誤。」韋少自己就表示：「這是很困難。我想表達是，我在其他的地方都遇過一些好事，但當你想想我們今季的開局，甚至在這個周末。是的，這絕對是預料之外的，我想說，我認為實現這個可能是非常特別的情況。」

角田裕毅獲主場車迷選最佳車手

在贏得日本站之後，韋斯特本在車手榜仍落後諾里斯1分，麥拿侖的另一位車手派亞斯迪（Oscar Piastri）就排第3，之後是平治的羅素（George Russell）及安東尼利（Kimi Antonelli）。至於車隊榜，麥拿侖仍然一支獨秀，第2是平治，紅牛車隊排第3。另外，紅牛的角田裕毅獲車迷投選為今站的最佳車手，他在今站僅得第12，紅牛二隊的赫查（Isack Hadjar）在今站獲得第8。