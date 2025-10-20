F1｜韋斯特本美國站大獲全勝　餘下5站總冠軍仲有價講

4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），在一級方程式（F1）的美國站先在衝刺賽奪冠，然後正賽力壓麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）奪得冠軍，與車手榜領先的派亞斯迪（Oscar Piastri）收窄至40分差距，餘下5個分站仍有力爭取第5次奪得總冠軍。

在周末（18日）舉行的衝刺賽，韋斯特本獲得第1，而原本排第2、3的諾里斯與派亞斯迪，卻因為意外雙雙未能完成，眼白白讓韋斯特本獨取8分追近。而羅素（George Russell）在衝剌賽獲得第2，威廉士車隊的辛斯（Carlos Sainz）得第3。到正賽，「韋少」仍在排位3節全部領先下，以首名起步，諾里斯排第2，至於車手榜領先的派亞斯迪只排第6。開賽後韋斯特本就領先，諾里斯雖然希望追上領先位置，不過在第3起步的陸克萊（Charles Leclerc），利用軟胎的優勢搶過諾里斯。亦令韋斯特本在前面漁人得利。