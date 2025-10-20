F1｜韋斯特本美國站大獲全勝　餘下5站總冠軍仲有價講

4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），在一級方程式（F1）的美國站先在衝刺賽奪冠，然後正賽力壓麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）奪得冠軍，與車手榜領先的派亞斯迪（Oscar Piastri）收窄至40分差距，餘下5個分站仍有力爭取第5次奪得總冠軍。
在周末（18日）舉行的衝刺賽，韋斯特本獲得第1，而原本排第2、3的諾里斯與派亞斯迪，卻因為意外雙雙未能完成，眼白白讓韋斯特本獨取8分追近。而羅素（George Russell）在衝剌賽獲得第2，威廉士車隊的辛斯（Carlos Sainz）得第3。到正賽，「韋少」仍在排位3節全部領先下，以首名起步，諾里斯排第2，至於車手榜領先的派亞斯迪只排第6。開賽後韋斯特本就領先，諾里斯雖然希望追上領先位置，不過在第3起步的陸克萊（Charles Leclerc），利用軟胎的優勢搶過諾里斯。亦令韋斯特本在前面漁人得利。
陸克萊令諾里斯次席爭逐
在第6圈的時候，辛斯與安東尼利（Kimi Antonelli）發生碰撞，辛斯因為戰車受損退賽，而他因為被裁定要為意外負責，下一站更要罰退5位開賽。而韋斯特本藉虛擬安全車之利，帶開比賽的優勢。之後陸克萊一直力阻諾里斯的挑戰，而咸美頓（Lewis Hamilton）也緊隨在後，令諾里斯並不輕鬆。不過在第22圈陸克萊入維修站換胎後，諾里斯搶回位置。不過在之後他入維修站換胎，再次落後於2架法拉利。在餘下5個圈，諾里斯終於超越了陸克萊，升上第2位，不過韋斯特本仍輕鬆贏得今站，諾里斯特第2。2架法拉利分別得第3及4，而派亞斯迪只獲第5。
完成賽事後，韋斯特本在車手榜有306分，與榜首的派亞斯迪僅差40分，而諾里斯以332分排第2，2架麥拿侖仍有機會爭冠軍，不過韋斯特本也有漁人得利的機會。賽後韋少表示：「當然，機會還在這裡。我們只需要在這些周末造出表現。我們會盡一切的所能。這真的很刺激，我也想興奮到最後。」