F1｜韋斯特本聖保羅站率先衝線　單季贏到第17個分站冠軍（附比賽精華）

雖然已肯定成為今年的總冠軍，不過紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）仍然未有放鬆，在周日（5日）的巴西聖保羅站，再贏得今年個人第17個分站，將單季奪得最多分站的紀錄繼續延長。

今個一級方程式賽季早已是韋斯特本及紅牛的囊中物，餘下的賽站其實都只是車手爭取表現。而韋斯特本在今站，仍以頭位出賽兼贏下衝刺賽的冠軍。在今站開始時，陸克萊（Charles Leclerc）因為戰車液壓問題已提早退出，而威廉士車隊的阿邦（Alexander Albon）就與哈斯車隊的麥努臣（Kevin Magnussen）發生碰撞，雙雙提出退出之餘，比賽需要出動安全車，之後更令比賽提升至紅旗。