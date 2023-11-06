F1｜韋斯特本聖保羅站率先衝線　單季贏到第17個分站冠軍（附比賽精華）

雖然已肯定成為今年的總冠軍，不過紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）仍然未有放鬆，在周日（5日）的巴西聖保羅站，再贏得今年個人第17個分站，將單季奪得最多分站的紀錄繼續延長。
今個一級方程式賽季早已是韋斯特本及紅牛的囊中物，餘下的賽站其實都只是車手爭取表現。而韋斯特本在今站，仍以頭位出賽兼贏下衝刺賽的冠軍。在今站開始時，陸克萊（Charles Leclerc）因為戰車液壓問題已提早退出，而威廉士車隊的阿邦（Alexander Albon）就與哈斯車隊的麥努臣（Kevin Magnussen）發生碰撞，雙雙提出退出之餘，比賽需要出動安全車，之後更令比賽提升至紅旗。
平治今季最差表現
比賽重開之後，韋斯特本雖然受到諾里斯（Lando Norris）的壓力，不過之後逐漸拉開差距下，最終還是取得今站的冠軍，這是「韋少」今屆第17個分站冠軍，同時也令他個人創下的單季最多分站冠軍紀錄拉開至17站。至於諾里斯最後以第2名完成，阿朗素（Fernando Alonso）就取得今站第3。平治就取得他們今個賽季最差的一站成績，兩位車手咸美頓（Lewis Hamilton）及羅素（George Russell）分別只得第8及11。
今個賽季仍有兩站，分別是首次加入的拉斯維加斯以及最後一站的阿布扎比。