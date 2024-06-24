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體育
2024-06-24 12:16:06

F1｜韋斯特本西班牙站小勝　諾里斯稱只差百分之一機會（附比賽精華）

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韋斯特本再贏西班牙站冠軍。(路透社)

韋斯特本再贏西班牙站冠軍。(路透社)

一級方程式賽的西班牙站，紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）雖然再度奪冠，不過僅領先麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）約2秒。諾里斯賽後指，對今場99%滿意，僅餘1%就是要擊敗韋斯特本。

來到今年的第10個賽站，諾里斯在今站以0.02秒之差，取得今年首次的頭位出賽。不過開賽就被平治車隊的羅素乘機超前，而之後「韋少」韋斯特本也後上搶回領先位置。雖然諾里斯在第3圈已超過羅素，但韋斯特本已取得領先優勢。最後韋斯特本也成功在今站取得冠軍，是連續3年在西班牙站勝出。

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諾里斯在西班牙站頭位起步，不過及後被外線的羅素超越。(路透社) 羅素在西班牙站起步取得領先。(路透社) 諾里斯今站頭位起步。(路透社) 諾里斯今站頭位起步。(路透社) 一級方程式西班牙站。(路透社)

諾里斯：這兩站我有機會贏

諾里斯賽後表示：「我們可能從麥斯（韋斯特本）那邊取回點分數。在加拿大站時，已經有機會贏他，而這兩站我都只得第2，他就獲得冠軍。不過麥斯要停止再贏，他繼續在拉開，而我們不能再讓他繼續帶出。如果我在加拿大有好一點的決定，以及在今日有好的起步，我們可以贏他兩站。我們已擁有一切，只是需要將他們組合好。」

諾里斯又指：「今場我滿意99%的事情,就只有1%，但這是最重要的部份未做得夠好。開始時我就輸2米，這足夠讓麥斯取得內線。如果佐治（羅素）不是在外邊，我可以阻擋他，不過佐治有好的起步，完美的滑流，我對此無能為力。就是你犯下一個錯誤，他們就會在你前頭。」目前在車手榜落後韋斯特本69分，但今屆賽事仍有14個賽站。

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