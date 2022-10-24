F1︱韋斯特本贏第13站追平紀錄　紅牛提前奪車隊冠軍悼創辦人

紅牛創辦人之一的馬特希茨（Dietrich Mateschitz）在上周六（22日）逝世，不過他建立的紅牛車隊在周日（23日）的一級方程式（F1）美國站，提前成為車隊總冠軍。同時成功衞冕車手榜的韋斯特本（Max Verstappen），在今站再贏冠軍之後，已追平單一賽季的分站冠軍紀錄。

紅牛車隊今季在沒有太大的壓力之下，由韋斯特本與佩雷斯（Sergio Perez）的表現之下，在車隊榜上一直領前，在今季已完成的19站取得15個冠軍，並確定提前3輪成為車隊總冠軍。車隊在周日的賽前，先向創辦人的馬特希茨致敬。

紅牛的經理Christian Horner表示：「他（馬特希茨）所達到以及他為世界上很多人所做的，橫跨不同的體育項目，都是首屈一指的。我們很多人都很感激他給予機會。他的視野，以及他堅毅的個性，永遠不會害怕追隨以及追逐你的夢想。這就是他為F1所做的，讓你能創造與別不同。很多車手、很多車隊成員，很多人在這跑道上都欠他很多。」

韋斯特本仍有望破紀錄

而韋斯特本在今站，再次擊敗平治的咸美頓（Lewis Hamilton）成為今站的冠軍。「韋少」除了已提前取得衞冕車手總冠軍之外，更以13個分站冠軍，追平由「車神」米高舒麥加（Michael Schumacher）以及維迪爾（Sebastian Vettel）所創下單一賽季贏得最多的分站紀錄，而韋斯特本仍有3站的機會去打破這紀錄。