F1︱韋斯特本贏第9站　車手榜已拉開93分

紅牛車手韋斯特本（Max Verstappen）在比利時站，奪得今個賽季的第9個分站冠軍後，以284分在車手榜上大幅領先，距離第2個總冠軍只是時間問題。

上季在爭議之下奪標，韋斯特本今個賽季卻未受到太大的壓力。雖然今站因為戰車作出超額的零件更換，以至需要在第14位起步。不過夏休之後的首仗，7屆總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）就在首圈與阿朗素（Fernando Alonso）發生碰撞，咸美頓在未完成第一圈就要退出。至於咸美頓的前隊友，保達斯（Valtteri Bottas）亦在第一圈之後出意外退出。

陸克萊罰5秒跌落第6

至於韋斯特本，在首圈升上第8位，之後很快取得領先的位置，最終亦順利地帶到終點，贏得今年第9個分站冠軍。至於法拉利的陸克萊（Charles Leclerc），雖然最後以第5名衝線，不過因為在維修站內被指超速，被賽會加罰5秒，令他繳成第6。

韋斯特本目前在車手榜，領先隊友的佩雷斯（Sergio Perez）93分，而陸克萊只得186分，與韋斯特本已有98分的距離。而今個賽季只餘下8個賽站，因此韋斯特本的總冠軍已相當穩固。紅牛車隊總監Christian Horner表示：「麥斯（韋斯特本）現在就只有自己一個對手，而這也不只今日。在每個周末，他都表現出色，而在今日他更是在場上脫穎而出。麥斯在去年贏過總冠軍後，他已踏上新一步，他在很多地方都得到解放，他的駕駛已提升到難以置信的水平。」