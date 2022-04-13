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體育
2022-04-13 16:45:09

F1︱馬斯賓父子遭意大利警方沒收財產

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前F1車手馬斯賓與其父的財產，遭意大利警方沒收。(路透社)

前F1車手馬斯賓與其父的財產，遭意大利警方沒收。(路透社)

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