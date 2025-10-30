F1｜馬沙就「撞車門」事件提訟　令他錯失2008年總冠軍

一級方程式（F1）前車手的馬沙（Felipe Massa），就2008年在新加坡站發生的「撞車門」事件，在英國提出訴訟，向一級方程式賽會、國際汽車聯會（FIA）以及前F1總裁艾利斯通（Bernie Ecclestone）提出起訴及索償約6,400萬英鎊。
44歲的馬沙指控，他是因為陰謀而令他失去2008年的總冠軍。他周三（29日）出席聆訊，控告艾利斯通、F1以及FIA。馬沙的法律依據是2003年艾利斯通的一次訪問，他表示他與時任FIA主席莫斯利（Max Mosley）早知道碧基特（Nelson Piquet Jr）是故意發生意外，不過為了保護這項運動避免醜聞，而隱瞞事件。不過95歲的艾利斯通在周二（28日）的審訊稱「不記得有過這樣的訪問。」艾利斯通的律師就指，馬沙最後落敗，更多是馬沙及法拉利的失誤多於碧基特的意外。辯方亦指出，馬沙早在2008年及2009年已有足夠證據發起訴訟，因此案件理應以提訴過晚而駁回。不過馬沙的律師稱他是要到艾利斯通的訪問刊出才有足夠的證據。
事件於2008年的新加坡站，馬沙在比賽一直領先，直到碧基特的意外，令比賽出動安全車。而馬沙的法拉利車隊因此讓馬沙進入維修站，不過在維修站一連串錯誤操作，令馬沙失去領先位置，並讓碧基特的隊友阿朗素（Fernando Alonso）最終從15位起步而贏得分站冠軍，在之後的3站比賽，馬沙在日本站取得分數，在之後中國站僅次於咸美頓（Lewis Hamilton）得第2。最後一站的巴西站，馬沙雖然主場贏出，不過因為咸美頓最後一圈超越格洛克（Timo Glock）獲得第5而成為當年總冠軍，馬沙就得第2。