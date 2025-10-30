F1｜馬沙就「撞車門」事件提訟　令他錯失2008年總冠軍

一級方程式（F1）前車手的馬沙（Felipe Massa），就2008年在新加坡站發生的「撞車門」事件，在英國提出訴訟，向一級方程式賽會、國際汽車聯會（FIA）以及前F1總裁艾利斯通（Bernie Ecclestone）提出起訴及索償約6,400萬英鎊。

44歲的馬沙指控，他是因為陰謀而令他失去2008年的總冠軍。他周三（29日）出席聆訊，控告艾利斯通、F1以及FIA。馬沙的法律依據是2003年艾利斯通的一次訪問，他表示他與時任FIA主席莫斯利（Max Mosley）早知道碧基特（Nelson Piquet Jr）是故意發生意外，不過為了保護這項運動避免醜聞，而隱瞞事件。不過95歲的艾利斯通在周二（28日）的審訊稱「不記得有過這樣的訪問。」艾利斯通的律師就指，馬沙最後落敗，更多是馬沙及法拉利的失誤多於碧基特的意外。辯方亦指出，馬沙早在2008年及2009年已有足夠證據發起訴訟，因此案件理應以提訴過晚而駁回。不過馬沙的律師稱他是要到艾利斯通的訪問刊出才有足夠的證據。