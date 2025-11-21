F1｜馬沙「撞車門」訴訟法院認為有可能證明損失

前一級方程式（F1）車手馬沙（Felipe Massa），就2008年在新加坡站被指因為對手碧基特（Nelson Piquet Jr）故意撞車，為隊友阿朗素（Fernando Alonso）創造機會，最終令馬沙失去總冠軍，英國法院駁回馬沙認為他應獲得2008年總冠軍的請求，但是認為他「有可能在審訊中證明」受到損害，故此容許審訊繼續。

馬沙指控時任F1總裁的艾利斯通（Bernie Ecclestone）、F1賽會及國際汽車聯會（FIA）提出起訴，指有關方面未有及時展開調查及宣判賽果無效，讓他可以成為2008年的總冠軍，並索償6,400萬英鎊。在上月的聽證會中，辯方認為案件應該被駁回，原因是他們認為馬沙的訴訟來得太遲，不過英國高等法院的法官羅拔積伊（Robert Jay）並不接納有關說法，指馬沙是因為2023年艾利斯通的一次訪問才發現到事實。