F1｜麥拿侖派亞斯迪匈牙利站首獲分站冠軍　韋斯特本僅第5批紅牛表現

麥拿侖車隊今季漸入佳境，在今站兩位車手的派亞斯迪及諾里斯（Lando Norris）分別以頭兩位起步。在首個彎道兩部的麥拿侖戰車與韋斯特本已爭入彎位，並將韋斯特本迫出跑道。到第63個圈的比賽，「韋少」在比賽之後更在爭奪第3位時與咸美頓發生碰撞，雖然二人可以繼續比賽，不過韋斯特本就被法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）趕過跌落第5。這亦是前5的最终排名。

紅牛車隊在一級方程式（F1）的優勢漸減，在周日（21日）的匈牙利站，麥拿侖車隊包辦前兩名，當中澳洲車手的派亞斯迪（Oscar Piastri）首次獲得分站冠軍，而平治的咸美頓（Lewis Hamilton）也獲得第3，連續兩站登上頒獎台。至於領先車手榜的韋斯特本（Max Verstappen）在今站只得第5，賽後他指車隊可以做得更好。

諾里斯一度拒讓派亞斯迪

由於麥拿侖車隊為保護諾里斯的位置，一度讓他超越隊友派亞斯迪才進入維修站，之後諾里斯被要求讓回位於，不過他一度拒絕，諾里斯在比賽期間一直與車隊的工程師爭執，車隊向他表示：「贏得總冠軍的方法是要團隊，他需要奧斯卡（派亞斯迪）以及你需要車隊。」最後仍是讓派亞斯迪過頭，最終派亞斯迪獲得首個分站冠軍。

在比賽期間，韋斯特本已在車隊的通訊內批評戰車的設定及車隊的指示問題，與車隊發生爭執。賽後他也表示：「我不認為我們需要道歉，我們只需要做得更好。我不知道為甚麼有人覺得不應在通訊中發聲。這是運動，如果有人不喜歡就可以留在家。」他又指：「我昨日已經說過，可能有些人不能同步。」他續說：「這是很嚴峻的問題，我知道這會是一場困難的比賽，要擊敗麥拿侖是很艱難，但至少也要取得第3過終點，而這我們也做不到。」諾里斯在車手榜上已經將與韋斯特本的差距收窄至76分，而紅牛在車隊榜也與麥拿侖拉近至僅得51分優勢。