F1｜黑帝：未見過咁快戰車 紅牛包辦F1首兩站連贏

新季F1第2站沙特阿拉伯站圓滿結束，在首站巴林站包辦首、次名的紅牛車隊，繼續展現超級速度，再次「包Ｑ」而回，今站輪到佩雷斯稱霸，以第15名起步的韋斯達本則後上如箭得亞軍。7屆世界冠軍咸美頓今站再次表現平平，只得第5；他賽後直言紅牛戰車的速度是他從未見過的快速，似在預示紅牛今季將繼續壟斷F1。
排頭位出賽的佩雷斯，早段雖然受到今季表現回勇的前世界冠軍阿朗素力逼，但中段開始已經拋甩，直領到終點；繼去年後，再次稱霸沙特站。在排位賽遇上機件問題，只能以第15位起步的「韋少」上演極速傳說，最終仍能取得次名，已有交代。
百次上頒獎台 阿朗素險失第三
今年轉投雅士頓馬田車隊的阿朗素，雖繼首站得季軍後，今次亦以第3名過終點；但因被指未有在正確位置起步，被罰5秒，賽後再被賽會以未有妥善執行處分，加上其中一名機械師不合規則提前觸碰戰車，又被追加10秒處罰，一度失落季軍之位。但最終上訴成功，阿朗素保住第3名，更成為史上第6位至少100次站上頒獎台車手，成就非凡。
平治雙雄羅素與咸美頓今場只能分列第4、5位，羅素爾在上站賽後曾預言，紅牛車隊會橫掃今季每一站冠軍；而「黑帝」在今戰賽後也有類似看法：「我非常肯定從未見過有戰車能如此高速，過去我們也很快，但卻不是這樣快；尤其當與其他戰車比較，他們的速度更是前所未見。當他(韋斯達本)超越我之時，那異常速度令我根本無從阻擋。所有人都想看激烈比併，但現實卻不是如此，那不是我的錯。」