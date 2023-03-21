F1｜黑帝：未見過咁快戰車 紅牛包辦F1首兩站連贏

新季F1第2站沙特阿拉伯站圓滿結束，在首站巴林站包辦首、次名的紅牛車隊，繼續展現超級速度，再次「包Ｑ」而回，今站輪到佩雷斯稱霸，以第15名起步的韋斯達本則後上如箭得亞軍。7屆世界冠軍咸美頓今站再次表現平平，只得第5；他賽後直言紅牛戰車的速度是他從未見過的快速，似在預示紅牛今季將繼續壟斷F1。

排頭位出賽的佩雷斯，早段雖然受到今季表現回勇的前世界冠軍阿朗素力逼，但中段開始已經拋甩，直領到終點；繼去年後，再次稱霸沙特站。在排位賽遇上機件問題，只能以第15位起步的「韋少」上演極速傳說，最終仍能取得次名，已有交代。