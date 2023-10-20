F1｜FIA倍增罰款至100萬歐元　引起車手們爭議

國際汽車聯會（FIA）在周四（19日）宣布，將會把對一級方程式（F1）車手的罰款急增4倍，由目前最高的25萬歐元增至100萬歐元，不少頂尖的車手都對有關決定表示驚訝。
對於FIA將有關罰款倍增，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）表示：「我想不到有甚麼需要罰到100萬歐元。」他又指，這增幅驚人，有些車手的收入都根本不到這數字。哈斯車隊的麥努臣（Kevin Magnussen）亦認為，有關的數字「聽來很荒謬」，而紅牛二隊的拉斯亞度（Daniel Ricciardo）亦指數字令人驚訝。
FIA表示，上調有關的罰款，目的是要阻嚇車手及車隊作出危險以及極嚴重的違規行為，同時FIA表示有關的罰款都會用於賽車運動。不過目前未有具體細節有關甚麼違規情況才面臨百萬的罰款。
未公布有關的罰則
7屆F1總冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）表示：「我們確實是需要向觀眾發放出訊息，如果他們準備要野一百萬，就要100%確保這是有利。」咸美頓剛因為卡塔爾站撞上隊友，被FIA罰款5萬歐元。至於現屆冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），在2021年也因為於巴西站撞到予咸美頓的尾翼，被罰5萬歐元：「如果接觸尾翼罰5萬，我想知甚麼要罰一百萬。」
老牌車手的阿朗素（Fernando Alonso）就表示：「這聽起來不太合適。不過這消息我是第一次從你們口中得知，我需要去了解一下，不過我們的運動已經是很精英、很接近的。我們正在提出永續發展、環保等議題，盡量襲我們的運動能接觸每一個人，所以當你提出這麼大的一個金額，這看起來好像不太對。」
FIA是在周四的理事會上作出有關的決定，而在聲明他們表示有關的金額在過去12年都沒有審視過，似乎無法反映到目前賽車運動的需求。