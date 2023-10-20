F1｜FIA倍增罰款至100萬歐元　引起車手們爭議

國際汽車聯會（FIA）在周四（19日）宣布，將會把對一級方程式（F1）車手的罰款急增4倍，由目前最高的25萬歐元增至100萬歐元，不少頂尖的車手都對有關決定表示驚訝。

對於FIA將有關罰款倍增，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）表示：「我想不到有甚麼需要罰到100萬歐元。」他又指，這增幅驚人，有些車手的收入都根本不到這數字。哈斯車隊的麥努臣（Kevin Magnussen）亦認為，有關的數字「聽來很荒謬」，而紅牛二隊的拉斯亞度（Daniel Ricciardo）亦指數字令人驚訝。

FIA表示，上調有關的罰款，目的是要阻嚇車手及車隊作出危險以及極嚴重的違規行為，同時FIA表示有關的罰款都會用於賽車運動。不過目前未有具體細節有關甚麼違規情況才面臨百萬的罰款。