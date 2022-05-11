FIFA與EA結束近30年合作　新作將改名推出

推出接近30年的電子遊戲《FIFA》系列，在推出《FIFA23》之後，將結束有關系列的更新。國際足協（FIFA）與美國遊戲製作公司Electronic Arts分別宣布，雙方將會結束有關的合作。其中FIFA據報將自行製作新遊戲，而Electronic Arts則會以《EA Sports FC》名義繼續推出足球遊戲。

Electronic Arts與FIFA在周二分別公布有關的消息，Electronic Arts表示在新的系列中，仍會保留現時《FIFA》系列的主要內容，當中包括與英超、西甲、德甲、意甲以及歐聯等繼續保持合作，並仍存有這些的內容。

國際足協擬另起爐灶

至於FIFA的聲明表示在今年的世界盃將沒有獨家推出的遊戲，同時僅對Electronic Arts提供延長許可，容許繼續以《FIFA》推出《FIFA23》的遊戲，而FIFA將會在2024年與廠商合作推出全新的足球遊戲。同時有關的新遊戲，也將會在FIFA自身推出的串流平台FIFA+上發行。

外國傳媒就表示，過去《FIFA》的版權就為國際足協每年提供1.5億美元（約11.77億港元）的收入，其中在2019至22年間，更估計為FIFA提供70億美元（約549.48億港元），是FIFA單一最大的商業贊助來源。