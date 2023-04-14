Flow Velociti Elite跑鞋實測｜Under Armour首對碳板跑鞋 平穩推進低門檻之選

UA於3月底推出Flow Velociti Elite，是品牌首次碳板跑鞋。

碳板跑鞋已獲不少跑手追捧，有些品牌甚至會將定位為慢跑或訓練鞋都加入碳板。近年積極進軍跑鞋界的Under Armour，終於在上個月尾推出首對碳板跑鞋Flow Velociti Elite，記者上腳實測約50公里，就緩震、推力及舒適度分享評測報告。

Flow Velociti Elite跑鞋資料 DROP：8 mm（鞋跟36mm /鞋頭28mm ） LEVEL：適合平民跑手及5公里以上距離 重量：EU43 約218 g 作為Under Armour首對碳板跑鞋，Flow Velociti Elite的設計與其他大路品牌設計有點不同，用上了大底與中底一體化設計，跑鞋沒有橡膠外底，上腳觸地感覺更平穩，不過鞋跟尖差8mm，路跑時的滾動感覺不太強烈，雖然和其他品牌同樣是全掌碳板，但真正落場訓練卻沒有現今三明治厚底鞋般回彈，反而像「Racing flats」年代的跑鞋，落地時會有明確路感。

Flow Velociti Elite中底上層採用有彈性常見的 Pebax，下層是自家新科技 Supercritical Flow，夾層中有全掌碳板。

鞋面升級至網格的WARP 2.0，高透氣及高透視度與坊間的比賽鞋相似，是那種可看穿襪子的輕量物料，即使在熱天跑步亦十分透氣，WARP 2.0的物料亦有一點硬度，加上鞋的前掌部位較闊，腳趾可以舒適發力，弧形鞋底設計跑動由落腳至離地都流暢，於碳板比賽鞋中穩定性十足。

實測 Flow Velociti Elite後感受 記者穿上Flow Velociti Elite實測約50公里，配速亦試過由6分pacing至4分不等。Flow Velociti Elite 由兩種中底材料結合碳板設計，最初開鞋時中底腳感較硬，要慢慢磨合後下腳才感受到下層中底Supercritical Flow的緩衝。我認為Flow Velociti Elite的特性與其他碳板比賽鞋對比十分明顯： 鞋面包裹極佳， WARP 2.0 物料雖然較硬，但可以更有效鎖定腳背，腳跟亦有一定保護，對於跑手全力加速時提供足夠支撐。 跑步腳感穩定， 8mm drop 加上 4mm 的 TPEE 鞋墊，靜止直立時已和其他厚底超級跑鞋穩陣。加上前掌鞋楦較闊，慢跑落地會感到較硬彈的路感，我認為 Velociti Elite 於碳板鞋中算是較低門檻。 防滑性能高，最近數周天氣欠佳，路面濕滑下練跑幾乎沒有太大影響，足見 Flow 的防滑性能出色。

甚麼跑手適合穿Flow Velociti Elite？ 測試過後，可以看見Flow Velociti Elite左右腳後跟外側的磨損痕跡，與其他品牌菁英跑鞋相較損耗程度大致相同，相信跑近200到300公里就會開始退化，始終比賽跑鞋耐用度不高。 總結以上特點，我認為Flow Velociti Elite定位是一對門檻不高的碳板跑鞋，腳感舒適鞋身亦輕，想提速時反應快。如果你想有一對抓地力和落腳穩健、可以放心加速的跑鞋，Flow Velociti Elite會是個不錯的選擇。個人非常喜歡Flow Velociti Elite腳感，除了跑手可隨心操控配速外，亦可感受到較貼地的路感，但回彈能力及推進力與其他超級跑鞋有距離。

Flow Velociti Elite亦有黑白配色。