Fresh Foam X 1080 v12跑鞋實測｜緩震出色 支撐跑手跑出更長距離

New Balance Fresh Foam 1080系列為NB過去其中一款最暢銷的跑鞋，今年亦推出了新款Fresh Foam X 1080 v12，主打出色緩震及頂級舒服，其編織鞋面及改善了的鞋跟托，加上新推出鮮橙色配置，相信會是不少跑手今個夏天的心水跑鞋。
Fresh Foam X 1080 v12開箱
上個月收到這對新款的Fresh Foam X 1080 v12時，已被其鮮艷的橙色吸引。V12和過去的1080系列一樣，前掌鞋尖有翹起，後跟有厚厚的鞋底吸震，全掌中底改良為Fresh Foam X後摸上手亦不會太軟，足踝部位有較硬的支撐，如襪套般保護跑手後腳跟，鞋底以不同幾何形狀𠝹開加強抓地力。整對鞋外型較為修長，穿上腳true size亦不大不少，前掌鞋櫳仍然有少量空位，hypoknit的編織鞋面有足夠彈性，長課時亦有一定支撐。
實測Fresh Foam X 1080 v12跑鞋報告
筆者試穿Fresh Foam X 1080 v12跑過60公里以上，包括一次15公里tempo run，最大感覺便是穩陣舒服。和其他緩震系列跑鞋相比，Fresh Foam X 1080 v12的外型設計創造了很獨特的跑步體驗。首先Fresh Foam X 1080 v12貴為New Balance最頂級的緩震跑鞋，吸震表現自不然十分出色，但v12不似其他品牌的緩震鞋會有很強烈的「踩屎感」，其腳感屬於吸震又有少量彈性，這亦有賴新的中底Fresh Foam X提升了跑鞋的回彈能力。對於一些較為重磅的跑手亦可以跑出更長距離。
按圖睇Fresh Foam X 1080 v12設計細節
Fresh Foam X 1080 v12的特點
從整對跑鞋前到後，你可以看見Fresh Foam X 1080 v12就像個搖擺的跑鞋，加厚了的鞋底至前後分別為28mm及36mm厚度，而鞋尖亦有向上翹的走勢。因為v12的前後掌相比，它更似是抬高了你的前掌，這有助跑手落地時很快由前掌順利過度至中足，腳趾離地的瞬間更順暢，帶來一種滾動的感覺。
在緩震、支撐及舒適上，Fresh Foam X 1080 v12都是無可挑剔的一對頂級訓練鞋，只是其重量為293g，跑手亦會感到地面與腳掌距離較遠，反應較慢不利加速，如果要做time trial等對速度有要求的話，便不太合適。另外，跑畢60公里以上後，鞋底前掌依然十分耐用，但我發現跑鞋後半部的橡膠磨損度較多，這點亦要留意。
甚麼跑手適合Fresh Foam X 1080 v12？
Fresh Foam X 1080 v12多個設計都以舒適、吸震為主，其定位自然是日常訓練又不太需要追求速度的跑手，如果你正在尋找一對柔軟、舒適的跑鞋去輕輕鬆鬆地跑過很多公里，Fresh Foam X 1080 v12便十分適合你。