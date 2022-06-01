Fresh Foam X 1080 v12跑鞋實測｜緩震出色 支撐跑手跑出更長距離

New Balance Fresh Foam 1080系列為NB過去其中一款最暢銷的跑鞋，今年亦推出了新款Fresh Foam X 1080 v12，主打出色緩震及頂級舒服，其編織鞋面及改善了的鞋跟托，加上新推出鮮橙色配置，相信會是不少跑手今個夏天的心水跑鞋。

Fresh Foam X 1080 v12 開箱

上個月收到這對新款的Fresh Foam X 1080 v12時，已被其鮮艷的橙色吸引。V12和過去的1080系列一樣，前掌鞋尖有翹起，後跟有厚厚的鞋底吸震，全掌中底改良為Fresh Foam X後摸上手亦不會太軟，足踝部位有較硬的支撐，如襪套般保護跑手後腳跟，鞋底以不同幾何形狀𠝹開加強抓地力。整對鞋外型較為修長，穿上腳true size亦不大不少，前掌鞋櫳仍然有少量空位，hypoknit的編織鞋面有足夠彈性，長課時亦有一定支撐。

實測 Fresh Foam X 1080 v12 跑鞋報告

筆者試穿Fresh Foam X 1080 v12跑過60公里以上，包括一次15公里tempo run，最大感覺便是穩陣舒服。和其他緩震系列跑鞋相比，Fresh Foam X 1080 v12的外型設計創造了很獨特的跑步體驗。首先Fresh Foam X 1080 v12貴為New Balance最頂級的緩震跑鞋，吸震表現自不然十分出色，但v12不似其他品牌的緩震鞋會有很強烈的「踩屎感」，其腳感屬於吸震又有少量彈性，這亦有賴新的中底Fresh Foam X提升了跑鞋的回彈能力。對於一些較為重磅的跑手亦可以跑出更長距離。