Go！籃球正！2024青少年三人籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

由賽⾺會慈善信託基⾦捐助，香港遊樂場協會主辦的「賽⾺會青年共遊系列“TheYear of Go!”("TYoG!") 之 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」」於上周六及周⽇(6⽉29、30⽇) ⼀連兩⽇於九龍灣啟業運動舉⾏。180隊逾700名12-17歲青少年同場較量，滿貫甲⼀籃球員李琪、惠龍兒到場與青少年組隊參加表演賽，切磋球技。最終李思葶與曾政杰脫穎而出，取得8月「Go! To The Basketball Dreamland! 英國籃球交流營」資格。

曾政杰期待與英國籃球員切磋 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」專業評審團在各組別中評選2名傑出表現的球員參與「Go! ToThe Basketball Dreamland!英國籃球交流營」，而李思葶及曾政杰因表現亮眼而入選。 李思葶表⽰：「感謝今次計劃，讓我有機會與不常碰⾯的隊友聚⾸⼀堂，更藉今次比賽，增進默契。⽽我希望可以於8⽉的英國籃球交流營，感受當地的籃球文化，將其應⽤於⾃⼰將來的比賽。」曾政杰期待於英國與當地籃球好⼿切磋球技，「我⼗分期待與英國籃球員切磋，了解他們的訓練⽅法及籃球文化，提升技術及籃球知識。」