Go！籃球正！2024青少年三人籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

由賽⾺會慈善信託基⾦捐助,香港遊樂場協會主辦的「賽⾺會青年共遊系列“TheYear of Go!”("TYoG!") 之 「Go!籃球正!2024青少年三⼈籃球賽!」」於上周六及周⽇(6⽉29、30⽇) ⼀連兩⽇於九龍灣啟業運動舉⾏。180隊逾700名12-17歲青少年同場較量,滿貫甲⼀籃球員李琪、惠龍兒到場與青少年組隊參加表演賽,切磋球技。最終李思葶與曾政杰脫穎而出,取得8月「Go! To The Basketball Dreamland! 英國籃球交流營」資格。