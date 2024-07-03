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體育
2024-07-03 12:45:00

Go！籃球正！2024青少年三人籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

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Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

由賽⾺會慈善信託基⾦捐助，香港遊樂場協會主辦的「賽⾺會青年共遊系列“TheYear of Go!”("TYoG!") 之 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」」於上周六及周⽇(6⽉29、30⽇) ⼀連兩⽇於九龍灣啟業運動舉⾏。180隊逾700名12-17歲青少年同場較量，滿貫甲⼀籃球員李琪、惠龍兒到場與青少年組隊參加表演賽，切磋球技。最終李思葶與曾政杰脫穎而出，取得8月「Go! To The Basketball Dreamland! 英國籃球交流營」資格。

Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，惠龍兒與青少年組隊上演表演賽。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。 Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽，雲集180隊逾700名青少年。

李琪 惠龍兒獻技

「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」男⼦及女⼦組分別設有甲、乙、丙組，⼀共有逾700位青少年籃球精英，組成180隊，⾓逐各組別冠軍寶座。經過逾10⼩時的激烈比賽後，產⽣了各個組別的得獎隊伍。

賽事邀得現時效⼒甲⼀球隊—滿貫的李琪及惠龍兒到場與青少年組隊上演表演賽，切磋球技並與年青球員分享籃球⼼得。

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180隊球隊在經過逾10⼩時的激烈比賽後，各個組別的得獎隊伍相繼誕⽣。 180隊球隊在經過逾10⼩時的激烈比賽後，各個組別的得獎隊伍相繼誕⽣。 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」女⼦⼄組冠軍與惠龍兒合照。 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」男⼦甲組冠軍與惠龍兒合照。 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」，惠龍兒與小將交流。 於「Go! 籃球王問答賽！」累計回答問題最多⼜準確的前10名球員將會進入⾯試環節，由評審選出兩位參加「Go! To The Basketball Dreamland!英國籃球交流營」。

曾政杰期待與英國籃球員切磋

「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」專業評審團在各組別中評選2名傑出表現的球員參與「Go! ToThe Basketball Dreamland!英國籃球交流營」，而李思葶及曾政杰因表現亮眼而入選。

李思葶表⽰：「感謝今次計劃，讓我有機會與不常碰⾯的隊友聚⾸⼀堂，更藉今次比賽，增進默契。⽽我希望可以於8⽉的英國籃球交流營，感受當地的籃球文化，將其應⽤於⾃⼰將來的比賽。」曾政杰期待於英國與當地籃球好⼿切磋球技，「我⼗分期待與英國籃球員切磋，了解他們的訓練⽅法及籃球文化，提升技術及籃球知識。」

「Go! To The Basketball Dreamland!英國籃球交流營」將於8⽉舉⾏，青少年籃球員將進⾏為期13⽇的集訓，當中的教練更是前英國隊奧運隊球員，一個難忘暑假了等待他們。

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