Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽 李思葶及曾政杰獲選到英國交流營

由賽⾺會慈善信託基⾦捐助，香港遊樂場協會主辦的「賽⾺會青年共遊系列“TheYear of Go!”("TYoG!") 之 「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」」於上周六及周⽇(6⽉29、30⽇) ⼀連兩⽇於九龍灣啟業運動舉⾏。180隊逾700名12-17歲青少年同場較量，滿貫甲⼀籃球員李琪、惠龍兒到場與青少年組隊參加表演賽，切磋球技。最終李思葶與曾政杰脫穎而出，取得8月「Go! To The Basketball Dreamland! 英國籃球交流營」資格。
李琪 惠龍兒獻技
「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」男⼦及女⼦組分別設有甲、⼄、丙組，⼀共有逾700位青少年籃球精英，組成180隊，⾓逐各組別冠軍寶座。經過逾10⼩時的激烈比賽後，產⽣了各個組別的得獎隊伍。
賽事邀得現時效⼒甲⼀球隊—滿貫的李琪及惠龍兒到場與青少年組隊上演表演賽，切磋球技並與年青球員分享籃球⼼得。
巴黎奧運｜盤點港九直播巴黎奧運商場 港鐵直達！送過百萬獎品＋巴黎來回機票（持續更新）
曾政杰期待與英國籃球員切磋
「Go！籃球正！2024青少年三⼈籃球賽！」專業評審團在各組別中評選2名傑出表現的球員參與「Go! ToThe Basketball Dreamland!英國籃球交流營」，而李思葶及曾政杰因表現亮眼而入選。
李思葶表⽰：「感謝今次計劃，讓我有機會與不常碰⾯的隊友聚⾸⼀堂，更藉今次比賽，增進默契。⽽我希望可以於8⽉的英國籃球交流營，感受當地的籃球文化，將其應⽤於⾃⼰將來的比賽。」曾政杰期待於英國與當地籃球好⼿切磋球技，「我⼗分期待與英國籃球員切磋，了解他們的訓練⽅法及籃球文化，提升技術及籃球知識。」
「Go! To The Basketball Dreamland!英國籃球交流營」將於8⽉舉⾏，青少年籃球員將進⾏為期13⽇的集訓，當中的教練更是前英國隊奧運隊球員，一個難忘暑假了等待他們。