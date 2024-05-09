HOKA「鴨靈號」登陸維港供市民打卡　號召跑手齊跑步體驗競速跑鞋

HOKA 期間限定 FLYLAB 於 5 月 9 日至 12 日登陸尖沙咀 K11 MUSEA 維港文化匯，帶大眾體驗最新產品及專業足測體驗。同場更有換上 HOKA標誌性藍色船帆的全港唯一的帆船「鴨靈號」遊走於維港沿途海岸線，若有幸看到不妨打卡留念。

FLYLAB 特設三大體驗專區，包括 Heart of HOKA 故事牆、創新產品研究室及專業足測體驗區，以 SafeSize 3D 測足機為跑手提供專業足型分析，推薦出最適合的鞋款。創新產品研究室將 展示 HOKA 全新緩震王者 Skyward X ，以及比賽專用碳板跑鞋 Cielo X1，現場提供鞋款試穿體驗，讓跑手親身感受 HOKA 最尖端的跑鞋科技。

HOKA一連四日誠邀跑手參與Community Run

此外，HOKA 將於 5 月 9 日至 12 日一連四日公開舉行 HOKA Community Run 跑步活動，號召各路跑手一同參與，由 HOKA 運動員帶領每位跑手傾力探索屬於自己的飛躍之路，傳授各位跑步心得，並特別安排 Tempo run 訓練，為跑手們建立比賽的節奏，從而提升配速及保持耐力，以比賽目標 配速完成訓練。

除此之外，參與 HOKA Community Run 的跑手們能夠親身體驗輕量競速跑鞋 Mach 6，採用全新超臨界發泡中底設計，打造輕快回彈推進節奏，輕巧同時提供足夠保護性，由日常慢跑、節奏跑到間歇跑都非常合適，一起來體驗在競速訓練中，Mach 6 帶給跑手「飛」一般的回彈效果，讓大家盡情暢跑！

