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體育
2024-05-09 11:22:00

HOKA「鴨靈號」登陸維港供市民打卡　號召跑手齊跑步體驗競速跑鞋

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HOKA「鴨靈號」登陸維港供市民打卡　號召跑手齊跑步體驗競速跑鞋

HOKA「鴨靈號」登陸維港供市民打卡　號召跑手齊跑步體驗競速跑鞋

HOKA 期間限定 FLYLAB 於 5 月 9 日至 12 日登陸尖沙咀 K11  MUSEA 維港文化匯，帶大眾體驗最新產品及專業足測體驗。同場更有換上 HOKA標誌性藍色船帆的全港唯一的帆船「鴨靈號」遊走於維港沿途海岸線，若有幸看到不妨打卡留念。

FLYLAB FLYLAB FLYLAB專業測足機為跑手提供專業足型分析 FLYLAB

FLYLAB專業測足機為跑手提供專業足型分析

FLYLAB 特設三大體驗專區，包括 Heart of HOKA 故事牆、創新產品研究室及專業足測體驗區，以 SafeSize 3D 測足機為跑手提供專業足型分析，推薦出最適合的鞋款。創新產品研究室將 展示 HOKA 全新緩震王者 Skyward X ，以及比賽專用碳板跑鞋 Cielo X1，現場提供鞋款試穿體驗，讓跑手親身感受 HOKA 最尖端的跑鞋科技。 
 

「競速王者」HOKA CIELO X1 - 以幫助跑者達到最高速度、突破 PB 為目標，獨特的滾動感與推進力獲菁英跑者好評。 「競速王者」HOKA CIELO X1 - 以幫助跑者達到最高速度、突破 PB 為目標，獨特的滾動感與推進力獲菁英跑者好評。 「緩震之王」HOKA SKYWARD X - 以大眾跑者需求出發，兼具緩震Ｑ彈，亦可帶來溫和推進力的活潑腳感，適合碳板新手輕鬆駕馭。 「緩震之王」HOKA SKYWARD X - 以大眾跑者需求出發，兼具緩震Ｑ彈，亦可帶來溫和推進力的活潑腳感，適合碳板新手輕鬆駕馭。

HOKA一連四日誠邀跑手參與Community Run

此外，HOKA 將於 5 月 9 日至 12 日一連四日公開舉行 HOKA Community Run 跑步活動，號召各路跑手一同參與，由 HOKA 運動員帶領每位跑手傾力探索屬於自己的飛躍之路，傳授各位跑步心得，並特別安排 Tempo run 訓練，為跑手們建立比賽的節奏，從而提升配速及保持耐力，以比賽目標 配速完成訓練。 

除此之外，參與 HOKA Community Run 的跑手們能夠親身體驗輕量競速跑鞋 Mach 6，採用全新超臨界發泡中底設計，打造輕快回彈推進節奏，輕巧同時提供足夠保護性，由日常慢跑、節奏跑到間歇跑都非常合適，一起來體驗在競速訓練中，Mach 6 帶給跑手「飛」一般的回彈效果，讓大家盡情暢跑！
 

HOKA Community Run 即場體驗 Mach 6 輕量競速跑鞋，男裝(左)及女裝(右) HOKA Community Run 即場體驗 Mach 6 輕量競速跑鞋，男裝(左)及女裝(右)

另外，HOKA 聯乘 PURE Fitness 於 5 月 10 日舉辦 Master Class 大師班，跑步環節後參加者可 前往 K11 MUSEA PURE Fitness ，參加由 PURE 星級 Trainer 主持的「跑步復原法」傳授各種長跑伸展 運動，及由 PURE 星級營養師向大家提供專業運動後飲食貼士。 

HOKA Community Run 活動詳情 

日期 5 月 9 日(星期四) 

時間 7:30 PM - 9:30 PM

日期 5 月 10 日(星期五) 

時間 7:30 PM - 10:30 PM

(PURE Fitness Master Class 環節為８:45PM - 9:45 PM)

日期 5 月 11 日(星期六) 

時間 10:30 AM -12:30 PM、6:30 PM - 8:30 PM

日期 5 月 12 日(星期日) 

時間 10:30 AM -12:30 PM

跑步路線：HOKA FLYLAB@K11 MUSEA 至 紅磡碼頭來回 (全長 4 公里) 

費用：全免 

網上報名

凡登記參觀 HOKA FLYLAB 即可獲贈 HOKA Tote Bag 乙個 

各位完成參觀 HOKA FLYLAB 的賓客，即可憑電郵到指定銷售商店鋪換領特別版禮品 HOKA  Tote Bag 乙個，極具實用、美觀及收藏價值。
 

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HOKA「鴨靈號」登陸維港 

與此同時，全港唯一的帆船「鴨靈號」將換上 HOKA 船帆遊走於維港沿途海岸線，慶賀 HOKA  FLYLAB 登陸香港，歡迎公眾前來打卡留念，一同紀錄這個歷史性時刻。 
 

HOKA「鴨靈號」登陸維港 HOKA「鴨靈號」登陸維港 HOKA「鴨靈號」登陸維港 HOKA「鴨靈號」登陸維港

HOKA FLYLAB 期間限定體驗館 

地址：G/F, Promenade, K11 MUSEA 

日期：5 月 9 日 至 5 月 12 日 

開放時間：11:00 - 21:00 

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