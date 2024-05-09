HOKA「鴨靈號」登陸維港供市民打卡　號召跑手齊跑步體驗競速跑鞋

HOKA 期間限定 FLYLAB 於 5 月 9 日至 12 日登陸尖沙咀 K11 MUSEA 維港文化匯，帶大眾體驗最新產品及專業足測體驗。同場更有換上 HOKA標誌性藍色船帆的全港唯一的帆船「鴨靈號」遊走於維港沿途海岸線，若有幸看到不妨打卡留念。
FLYLAB專業測足機為跑手提供專業足型分析
FLYLAB 特設三大體驗專區，包括 Heart of HOKA 故事牆、創新產品研究室及專業足測體驗區，以 SafeSize 3D 測足機為跑手提供專業足型分析，推薦出最適合的鞋款。創新產品研究室將 展示 HOKA 全新緩震王者 Skyward X ，以及比賽專用碳板跑鞋 Cielo X1，現場提供鞋款試穿體驗，讓跑手親身感受 HOKA 最尖端的跑鞋科技。
HOKA一連四日誠邀跑手參與Community Run
此外，HOKA 將於 5 月 9 日至 12 日一連四日公開舉行 HOKA Community Run 跑步活動，號召各路跑手一同參與，由 HOKA 運動員帶領每位跑手傾力探索屬於自己的飛躍之路，傳授各位跑步心得，並特別安排 Tempo run 訓練，為跑手們建立比賽的節奏，從而提升配速及保持耐力，以比賽目標 配速完成訓練。
除此之外，參與 HOKA Community Run 的跑手們能夠親身體驗輕量競速跑鞋 Mach 6，採用全新超臨界發泡中底設計，打造輕快回彈推進節奏，輕巧同時提供足夠保護性，由日常慢跑、節奏跑到間歇跑都非常合適，一起來體驗在競速訓練中，Mach 6 帶給跑手「飛」一般的回彈效果，讓大家盡情暢跑！
另外，HOKA 聯乘 PURE Fitness 於 5 月 10 日舉辦 Master Class 大師班，跑步環節後參加者可 前往 K11 MUSEA PURE Fitness ，參加由 PURE 星級 Trainer 主持的「跑步復原法」傳授各種長跑伸展 運動，及由 PURE 星級營養師向大家提供專業運動後飲食貼士。
HOKA Community Run 活動詳情
日期 5 月 9 日(星期四)
時間 7:30 PM - 9:30 PM
日期 5 月 10 日(星期五)
時間 7:30 PM - 10:30 PM
(PURE Fitness Master Class 環節為８:45PM - 9:45 PM)
日期 5 月 11 日(星期六)
時間 10:30 AM -12:30 PM、6:30 PM - 8:30 PM
日期 5 月 12 日(星期日)
時間 10:30 AM -12:30 PM
跑步路線：HOKA FLYLAB@K11 MUSEA 至 紅磡碼頭來回 (全長 4 公里)
費用：全免
網上報名
凡登記參觀 HOKA FLYLAB 即可獲贈 HOKA Tote Bag 乙個
各位完成參觀 HOKA FLYLAB 的賓客，即可憑電郵到指定銷售商店鋪換領特別版禮品 HOKA Tote Bag 乙個，極具實用、美觀及收藏價值。
HOKA「鴨靈號」登陸維港
與此同時，全港唯一的帆船「鴨靈號」將換上 HOKA 船帆遊走於維港沿途海岸線，慶賀 HOKA FLYLAB 登陸香港，歡迎公眾前來打卡留念，一同紀錄這個歷史性時刻。
HOKA FLYLAB 期間限定體驗館
地址：G/F, Promenade, K11 MUSEA
日期：5 月 9 日 至 5 月 12 日
開放時間：11:00 - 21:00