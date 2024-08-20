James Harden 訪港駕臨尖沙咀　即場示範及指導小球迷運球

James Harden 趁暑假期間，到訪了中國內地不同城市出席不同活動，行程終於來到香港並將逗留幾天。夏登先到尖沙咀出席球迷見面會，甫到現場已引來早早在現場守候的球迷高呼歡迎，他更與現場球迷擊掌甚為親民。在球迷見面活動上，夏登分享了他剛剛過去在上海出席 活動的感受，表示內地球迷很熱情，他亦想念香港的球迷：「我真的很久沒有來香港，很想念大家，希望今次可以體驗不一樣的香港！」

夏登表示這次亞洲之行令他感受到中國球迷的熱情，他很高興剛剛在上海的 adidas 活動能與上海的球迷互動，今天在香港 adidas 亦安排了一位年輕球迷萬曉嵐 Ian 和女子籃球員任栩燕跟夏登互動。年僅11 歲的 Ian 從七歲開始接觸籃球，是 NBA 的忠實擁躉，他表示十分高興能跟 NBA 球星 James Harden 親身見面及從對方身上學習， 曾獲選為 2018 年 NBA 常規賽 MVP、10 度入 選 NBA 全明星隊的夏登亦毫不吝嗇，即場示範及指導小球迷運球的技巧，並提醒 Ian 基本功的重要，以及運球時要眼看四方才可以看清球場，不要只看着籃球。Ian 於短短時間內已經掌握，夏登隨後更為 Ian 於籃球上簽名及合照，相信這次的交流讓 Ian 留下難忘回憶及獲益良多！

香港女子籃球員跟 NBA 球星近距離接觸和互動

香港女子籃球員任栩燕亦表示十分榮幸可以跟夏登見面，從沒想過可以跟 NBA 球星近距離接觸和互動，他們在現場比拼轉波技巧。任栩燕面對 NBA 球星似乎有點緊張，頻頻失誤，最終由夏登勝出比拼，不過任栩燕仍然樂在其中！活動來到尾聲的傳媒問答環節，對於早前美國籃球隊奪得巴黎奧運金牌，夏登表示很高興美國隊拿下冠軍，直言決賽相當緊張刺激，他認為籃球成為全球化的運動，希望大家的水平可以繼續提升。夏登分享自己一直教導不同小朋友的基本功動作，他認為現時 NBA 籃球是全球能觀賞的賽事，比賽精華亦可隨時欣賞，他認為只要大家做好基本功，大家都可成為 NBA 球員。

為了準備 NBA 新季，夏登努力訓練，每天希望成為一位好的球員，這些年來他從未改變過這種態度。活動來到最後，夏登與現場傳媒大合照及為球迷簽名，為這次久違訪港與球迷見面活動以難忘回憶作結！