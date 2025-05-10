KEEN聯乘GRAMICCI Madhappy Études Studio 推NEWPORT H2涼鞋及SHANTI拖鞋

KEEN重磅推出三大聯乘計劃，分別與美國山系機能代表GRAMICCI、洛杉磯健康時裝品牌Madhappy、巴黎極簡藝術品牌Études Studio攜手，以各自鮮明的文化背景與美學風格，重新演繹KEEN兩大代表鞋款NEWPORT H2與SHANTI，將鞋款變成傳達個人生活態度的標誌。
來自加州的GRAMICCI自1982年以來便象徵著戶外自由精神，隨著URBAN OUTDOOR風格成為全球街頭潮流趨勢，GRAMICCI不斷進化，近年在日本與韓國更掀起山系生活熱潮。
GRAMICCI從KEEN的品牌歷史和南加州反主流文化當中汲取設計靈感。在90年代，GRAMICCI採用100%麻質製成了其標誌性的登山褲G Pant，這種纖維的材質具有極高耐用性。NEWPORT的麻質織帶採用了GRAMICCI標誌性的鋸齒形山形縫線，而該縫線設計也用於去年推出的GRAMICCI x JASPER ZIONIC聯名鞋。而今次聯名款式NEWPORT H2經典的護趾設計與剃刀型深紋外底，讓大眾於日常步伐中延續戶外靈魂，也能找到與自然呼吸同頻的節奏。
首度攜手Madhappy打造療癒粉紅SHANTI拖鞋
代表洛杉磯 Gen Z 時裝文化的 Madhappy，以推廣心理健康與情緒多元為宗旨，自2017年創立以來迅速成為潮流新勢力，近年更受到奢侈品集團 LVMH 青睞。品牌名稱結合「mad」與「happy」，呼應年輕一代對情緒真實性的重視。
SHANTI x Madhappy 為雙方首次合作，透過療癒粉紅色詮釋包容、柔軟與樂觀精神，將 Madhappy 的能量透過 SHANTI滲入日常穿搭中。鞋款沿用 SHANTI 一體成型 EVA 泡棉設計，輕盈透氣，鞋床表面帶紋理觸感，有助紓緩腳部壓力，即使身處節奏快的城市，亦能於步履之間找到放慢身心的空白。
Études Studio 跨界聯乘 KEEN 極簡 NEWPORT H2 展現空間美學
簡約巴黎藝術時裝品牌 Études Studio 以跨界藝術與實驗性設計見稱，擅長將當代藝術、攝影與服飾設計等交錯融合。
與 KEEN 首次聯乘即以其標誌性的護趾涼鞋 NEWPORT H2 注入極簡的美學力量。這次合作更邀請攝影師 Grégoire Dyer 及動作導演 Pauline Lavogez，拍攝一系列以身體與空間之間為題的作品，捕捉身體在空間中的張力。
這次聯乘計劃一改以往山系風格，採用光澤感織帶面料，融入 Études Studio 標誌性的「É」標誌與 NEWPORT H2 經典藍色細節。配色方面主打低調沉穩的黑色與橄欖綠，展現都市簡約風格。
KEEN專門店進駐沙田新城市廣場
KEEN於沙田新城市一期開設全新專門店，店舖設計以品牌核心價值「Consciously Created」為題，店內部分傢具更特意選取再生材料並於本地製作，結合自然美學與環保工藝，貫徹品牌可持續理念，向客人傳遞品牌對環境的關懷與承諾。