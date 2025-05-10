KEEN聯乘GRAMICCI Madhappy Études Studio 推NEWPORT H2涼鞋及SHANTI拖鞋

KEEN重磅推出三大聯乘計劃，分別與美國山系機能代表GRAMICCI、洛杉磯健康時裝品牌Madhappy、巴黎極簡藝術品牌Études Studio攜手，以各自鮮明的文化背景與美學風格，重新演繹KEEN兩大代表鞋款NEWPORT H2與SHANTI，將鞋款變成傳達個人生活態度的標誌。

來自加州的GRAMICCI自1982年以來便象徵著戶外自由精神，隨著URBAN OUTDOOR風格成為全球街頭潮流趨勢，GRAMICCI不斷進化，近年在日本與韓國更掀起山系生活熱潮。

GRAMICCI從KEEN的品牌歷史和南加州反主流文化當中汲取設計靈感。在90年代，GRAMICCI採用100%麻質製成了其標誌性的登山褲G Pant，這種纖維的材質具有極高耐用性。NEWPORT的麻質織帶採用了GRAMICCI標誌性的鋸齒形山形縫線，而該縫線設計也用於去年推出的GRAMICCI x JASPER ZIONIC聯名鞋。而今次聯名款式NEWPORT H2經典的護趾設計與剃刀型深紋外底，讓大眾於日常步伐中延續戶外靈魂，也能找到與自然呼吸同頻的節奏。