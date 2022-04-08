KINSEI BLAST鞋評｜豪華配置 舒適跑鞋的冷門選擇

KINSEI BLAST較重身，達330g。

要說ASICS最暢銷的跑鞋，大多會數起KAYANO、NIMBUS等長青系列，早前於香港便推出了GEL- KINSEI BLAST，外表霸氣十足卻較少人談論的跑鞋。在過去兩周，筆者便穿上它跑了多次慢跑、間歇跑及15公里的easy run，試試它的表現。 集ASICS各大科技一身 與ASICS其他系列相比，KINSEI BLAST外表可是別具一格；後腳跟有外型突出的Gel緩震膠，穿著上用了襪套設計，鞋面亦以武士為主題，與過去風格大大不同。KINSEI BLAST科技上極度豪華，混合中底有FF Blast plus及FF blast，中間搭載了PEBAX板加強推進力，再以Gel底作緩震，基本上ASICS將自家專利集中在KINSEI BLAST身上。

長跑穩、體能訓練亦照顧到 如此豪華配置，路跑腳感自然極為舒適。KINSEI BLAST是對高度緩震及支撐的跑鞋，落地時你未必會有NIMBUS系列般舒適的「踩屎感」，起初開鞋，KINSEI BLAST會令我想起KAYANO 28，同樣是支撐十足、亦會有實在路感的跑鞋，多得中底設有PEBAX板，你可以在每一步感到實在的回彈。 另外，KINSEI BLAST後腳跟有大型Gel緩震膠，對於前掌落地的跑手自然用不著，但一些身重的跑手，或者跑步後作cross training時，便會感到腳掌所提供的支撐。加上較窄的鞋楦加上有點硬度的工程針織鞋面，讓你雙腳有充足的包裹感，針織鞋面帶有彈性，亦十分靈活，跑較長距離時亦不會有腳趾或腳跟走位的感位，對於跑手的保護可說十分充足，是一對很合適放工後食飯前，換衫落街輕鬆跑，KINSEI BLAST會帶來很好的跑步體驗。

KINSEI BLAST外表霸氣十足，亦與過去ASICS設計的跑鞋不同。