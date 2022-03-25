Kobe家族與Nike再合作　首推Gigi版Kobe 6 Protro

合作後首推的全新鞋款 Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16 將會是向 Gigi Bryant 致敬。這鞋款的所有收益都將用於 Mamba and Mambacita Sports Foundation 。

合作後首推的全新鞋款 Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16 將會是向 Gigi Bryant 致敬。這鞋款的所有收益都將用於 Mamba and Mambacita Sports Foundation 。

去年高比拜恩（Kobe Bryant）與Nike的合約在2021年4月到期後，其的家人決定不再和Nike續約，有指當時Kobe的妻子Vanessa Bryant於Kobe意外離世後，Nike都以限量方式發行相關產品，以及Kobe產品缺少童裝尺寸感到沮喪而未能達成續約。不過，最近周五Vanessa Bryant與Nike都發出聲明，雙方將會再次合作，同時提到未來合作的三大重點。

Vanessa Bryant亦在個人IG上宣布和Nike繼續合作，亦感謝NBA球員及外界依然穿起Kobe系列的球鞋，Vanessa Bryant說：「我很高興地宣佈，我們將繼續完成我丈夫在Nike的願望，期待透過與年輕運動員分享曼巴精神，傳承他與Gigi的精神。」