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體育
2022-03-25 19:04:32

Kobe家族與Nike再合作　首推Gigi版Kobe 6 Protro

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KOBE

Nike與Kobe家族繼續合作。

去年高比拜恩（Kobe Bryant）與Nike的合約在2021年4月到期後，其的家人決定不再和Nike續約，有指當時Kobe的妻子Vanessa BryantKobe意外離世後，Nike都以限量方式發行相關產品，以及Kobe產品缺少童裝尺寸感到沮喪而未能達成續約。不過，最近周五Vanessa Bryant與Nike都發出聲明，雙方將會再次合作，同時提到未來合作的三大重點。

 

Nike與Kobe家族合作3大重點：

  • 透過與Vanessa Bryant的合作，NikeKobe家族將專注支援新一代球迷並鼓勵年輕人參與運動。
  • 合作後首推的全新鞋款Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16將會是向Gigi Bryant致敬。這鞋款的所有收益都將用於Mamba and Mambacita Sports Foundation
  •  VanessaNike將攜手在南加州地區創建一個青年籃球中心

Kobe 6 Protro Mambacita Sweet 16網上圖片

The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16 The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16以黑白色為主。 The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16以黑白色為主。 The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16以黑白色為主。

Vanessa Bryant亦在個人IG上宣布和Nike繼續合作，亦感謝NBA球員及外界依然穿起Kobe系列的球鞋，Vanessa Bryant說：「我很高興地宣佈，我們將繼續完成我丈夫在Nike的願望，期待透過與年輕運動員分享曼巴精神，傳承他與Gigi的精神。」

Vanessa Bryant

Vanessa Bryant IG

Kobe過去訪問亞洲的照片

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