Mega Ice五人冰球賽決出冠軍 慈善入球1815名兒童受惠

2025Mega Ice五人冰球賽，WIHO ELITE擊敗KINGPENG取得女子組冠軍。

由MegaBox 及Mega Ice主辦， 嘉里建設呈獻的亞洲冰球運動盛事「2025 Mega Ice五人冰球賽」第二輪青年組及成人組決賽賽事，在過去兩個的周末，經過多天的激戰，最後各個組別的十六強成功進入總決賽，爭奪各年齡分組寶座，大批球迷在現場和線上觀摩，賽事在熱烈歡呼聲中作結。 經過連場比賽，青少年組最後的六個分組決賽，於五月三日順利結束，決出各個組別的冠軍人馬。一眾球迷已於較早前的U7A、U7B、 U9C、 U9B 及 U11B決賽中見證各組冠軍誕生，GOLD CLUB 亦登上U9A寶座，而HRB MIRACLE 亦在U11A決賽中以5-0勇挫A/B HOCKEY。SWOT HOCKEY以2-1擊敗 GOLD CLUB 成為U13B盟主。GREATER BAY LIONS在U13A冠軍戰中不敵 HK TYPHOONS SELECTS，以 1-3 完場。

在U15B決賽中，TAIPEI TIGERS以5-1戰勝GREATER BAY LIONS，而GOLD CLUB在U15A冠軍戰中以3-0擊退HK TYPHOONS SELECTS成為U15A皇者。 至於成人組決賽賽事，結果在5月10日決出。YOUNG GUNS BLACK輕取KINGPENG，以 4-0勇奪亞洲東C組殊榮。在亞洲西C組決賽，則由PIRATES和 MANILA BLADES對壘，前者棋高一著以1-0勝出。而 U18 決賽賽事，經過非常緊張的3個回合後，最終由 INTERNATIONAL NORTH STARS 以 1-0 擊敗 KINGPENG，拿下 U18 組別的冠軍。 WIHO ELITE和KINGPENG在女子組決賽中短兵相接，前者以4-0勝出。GOLD CLUB A在亞洲B組以7-3 擊敗LION ROCK獲勝。KUNG POW KINGS則以3-2 (加時賽)力破EMPIRE EAST在亞洲A組再次稱王。

俄羅斯勁旅ARCTIC HAWKS獲國際A組冠軍 GALAXY首次在國際B組決賽中，以 2-1擊敗KINGPENG。 今次新增設，唯一一場的國際A組銅牌戰，由把握力較佳的EMPIRES EAST奪得國際A組的銅牌，以8-2臣服 BNS SPORTS。整個賽事最後一場的國際A組賽事，由來自俄羅斯的勁旅 ARCTIC HAWKS決戰香港本地球隊 YOUNG GUNS，在 YOUNG GUNS 嚴密的防手下，ARCTIC HAWKS 最終以 3-0 擊敗 YOUNG GUNS，取得國際A組賽事的皇者寶座。 送出1,815張慈善溜冰券 賽事一如往年融入慈善元素，球員每入一球，Mega Ice即向明愛、基督教家庭服務中心、樂餉社 和 仁愛堂 送出一張溜冰場入場券，讓四間機構的兒童服務使用者可以享受冰上運動的樂趣。今屆賽事累計入球數量高達1,815球，讓1,815名低收入家庭兒童及青少年可以享受冰上運動的樂趣。