Mega Ice五人冰球賽111隊角逐歷屆最多 決賽設網上直播（附連結）

「2025 Mega Ice 五人冰球賽」於4月24日至5月10日上演，來自全球14個國家及地區的111支隊伍將雲集香港，爭奪不同組別的獎項，為歷年之最。賽事今年踏入第十五屆，有來自澳洲、加拿大、中國包括北京、深圳、哈爾濱、武漢、澳門、中華台北、杜拜、日本、菲律賓、俄羅斯、泰國和主辦城市中國香港共111支頂級球隊參賽；其中青年組有74支隊伍報名，成人組37支隊伍。約1800名冰球運動員將為所屬隊伍爭奪各大獎項。

自2018年開始，「Mega Ice 五人冰球賽」更推出現場直播，讓全球冰球迷可以在網上觀賞這項緊張刺激的賽事。今屆青少年組決賽及成年組決賽均設網上直播，球迷可到「Mega Ice 五人冰球賽」官方 YouTube 或 Facebook觀戰。至於現場觀眾，亦可以透過場上的大屏幕多角度觀賞賽事，更有互動遊戲環節，增加現場氣氛。

黃凱琪︰比賽像嘉年華

過去14屆賽事都有參加、今次是第15次參賽的黃彥羲（Yannick Wong） 認為：「15年來，Mega Ice 五人冰球賽的規模一直壯大，很高興陸續有更多外隊來比賽，跟我們交流，賽事水準亦愈來愈高，有助提升本地青少年運動員的水平。」另一名參加過11屆賽事的郭凱琪（Ophelia Kwok）則表示：「每年來到4、5月份，我便很期待Mega Ice 五人冰球賽的舉行，因為除了比賽十分刺激外，這賽事更像一個嘉年華，非常好玩。」