MLB｜大谷翔平首獲冠軍　道奇世界大賽第5場反勝洋基

美國職業棒球大聯盟的世界大賽，洛杉磯道奇在第5場，以7:6的比數反勝主場的紐約洋基，並以場數4:1贏得冠軍。也是日本的棒球明星大谷翔平個人首個世界大賽冠軍。 上一場被洋基追回一場，第5場的比賽仍然在紐約進行。洋基乘着上仗氣勢，在第1局後半先由第3棒的艾朗祖迪治（Aaron Judge）打出一個2分的全壘打取得領先，而之後第4棒的基斯賀姆（Jazz Chisholm Jr.）亦打出全壘打，洋基首局就領先3:0。洋基在第2及3局亦各取多1分之下，球隊一度領先5:0。

不過到第5局比賽，道奇連續3人上壘成功，雖然加雲勞斯（Gavin Lux）及大谷翔平先後被三振，然而比迪斯（Mookie Betts）打出一記安打，為道奇先取回1分。之前4場打出全壘打，創下連續6場世界大賽打出全壘打紀錄的費爾文（Freddie Freeman），隨後打出2分安打，令道奇再追近。迪奧斯卡靴南迪斯（Teoscar Hernandez）在之後一棒同樣打出安打，費爾文及比迪斯齊齊達陣，令道奇第5局將比數追平5:5。

大谷翔平：這是最好的一年 洋基雖然在第6局再由基斯賀姆達陣取得分數，不過第8局道奇由加雲勞斯及比迪斯打出犧牲打，一口氣令球隊取得2分將比數反超。之後洋基第8及9局都未能再取分，最後兩個打者更是被三振之下，道奇以7:6的比數反勝，並以場數4:1奪得冠軍。而道奇在世界大賽系列賽的最大功臣費爾文，在賽後獲選為最有價值球員。

大谷翔平在賽後，接受日本NHK的球評，也是他在日本效力北海道日本火腿鬥士的前輩田中賢介的訪問，他表示：「來到新的球隊，以最好的方式結束，我覺得這是最好的一年。（隊友）都是很好的球手，而且都很好人，我覺得這是一支很好的隊伍。（日本球迷）在球季中遠道而來打氣，從打氣聲中得到了力量，最終也有美好的結局，這是一個最好的賽季。」大谷翔平今季才由洛杉磯天使加盟道奇，並且首次在大聯盟的世界大賽贏下冠軍。