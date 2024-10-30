MLB｜洋基兩球迷手套中搶波被逐出場　道奇第4場落敗場數被追至3:1

美國職業棒球大聯盟的世界大賽，進行第4場的比賽。卻再度發生球迷干預比賽的事件，兩名紐約洋基球迷，從洛杉磯道奇的外野手比迪斯（Mookie Betts）手上搶走棒球，最後被驅趕離場。而洋基在這場以11:4的比數擊敗道奇，在場數追至1:3。
只需要多一場勝仗就可以贏得今年的總冠軍，道奇今場首局再次由費爾文（Freddie Freeman）的全壘打，為球隊取得2分領先。不過在第1局後半洋基的打局，洋基第一打者的謝利巴托利斯（Gleyber Torres）的打擊飛向界外，道奇外野手比迪斯跑向界外試圖接殺，但就在比迪斯跳高接住棒球時，兩名洋基的球迷捉着比迪斯的手套，並從手套搶走棒球，裁判判處球迷干預，最終托利斯免於出局，但兩名洋基球迷被驅逐離場。
其實同樣的情況，也在今次系列賽的首場出現。道奇球迷在第9局，從場區旁接走棒球，令道奇免於被接殺，也間接讓道奇得以最後被費爾文的全壘打反勝。
洋基兩個全壘打反勝
至於比賽，道奇雖然首局領先，不過第2局洋基先追回1分，更在第3局洋基的禾比（Anthony Volpe）打出一個滿貫全壘打，為洋基取得4分反超。道奇縱使在第4局再打出全壘打，並追回2分，不過第5局自己又失1分下。洋基第8局再取得1分，之後謝利巴托利斯打出一個3分的全壘打，加上「法官」艾朗祖迪治（Aaron Judge）的安打為洋基得分，令主隊擴大領先至11:4。道奇第9局3人都未能上壘，令比賽提早結束，道奇輸4:11下，場數被追近至3:1。第5場仍是洋基主場。