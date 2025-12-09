MLB｜道奇領隊揭大谷翔平低調行善　為隊友母親付高額癌症治療費用

日本棒球明星的大谷翔平，原來為隊友母親支付了的癌症治療費用。這事件由洛杉磯道奇的領隊羅拔斯（Dave Roberts）揭露，並指他一直將這些善事保持低調，故沒有與別人談起。

羅拔斯早前接受訪問說了這件善舉。他表示一位道奇的前球員，投手的古斯華蘭特（Gus Varland），他的媽媽被確診癌症，而大谷因此向華蘭特伸出了援手，為他的媽媽支付了高額的治療費用。羅拔斯表示，華蘭特的弟弟路易斯華蘭特（Louis Varland）效力多倫多藍鳥，因此在世界大賽中與道奇碰頭，並高興地向大谷透露了他們母親的癌症已經治癒。羅拔斯表示：「翔平做了很多偉大的事，不過很多他都保持低調及沉著，所以人們沒有談及。