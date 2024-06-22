熱門搜尋:
THE SOUTHSIDE 歐洲國家盃 陳瑞輝 深中通道 七一優惠 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-06-22 07:00:00

mofusand Run香港6月25日報名享早鳥優惠 9月29日科學園開跑

分享：
mofusand Run香港6月25日報名享早鳥優惠 9月29日科學園開跑

mofusand Run香港6月25日報名享早鳥優惠 9月29日科學園開跑

全球首個 mofusand 主題跑「mofusand Run Hong Kong 2024」（mofusand Run HK）將於9月29日登陸香港！孕育 mofusand 的是在 IG 等 SNS 上具有高人氣的插畫家 dyuno(ぢゅの)。mofusand在9月將現身科學園，跑手可在6月25日起報名，早鳥優惠為「萌爆 mofusand 磁力肩膊毛公仔」。

mofusand Run香港6月25日報名享早鳥優惠 9月29日科學園開跑

mofusand Run香港6月25日報名享早鳥優惠 9月29日科學園開跑

6月25早上10時半開始報名 早鳥優惠有 mofusand 陪你跑

mofusand Run HK報名時間在6月25日（星期二）早上10:30開始，於首六日 (6月25日10:30 至6月30日23:59) 成功報名，更可獲得早鳥優惠 - 萌爆 mofusand 磁力肩膊毛公仔一個！採用磁石貼設計，令毛茸茸的鯊魚造型 mofusand 伏在參加者的肩膊上，陪大家一起跑步。早鳥優惠數量有限，先到先得，想戴著軟軟萌萌的 mofusand 衝線，就千萬不要錯過於早鳥時段登入以下連結報名!

mofusand Run HK報名連結

Ad Block
mofusand Run香港，不論個人組或孖住及家庭二人組的跑手包都送跑手Tee。 mofusand Run香港，跑手於限時內完成賽事的參加者可獲完賽獎牌。 mofusand Run香港贊助商禮品。 mofusand Run香港的 孖住組及家庭二人組跑手包有運動毛巾。 mofusand Run香港 束繩袋。 mofusand Run香港，不論個人組或孖住及家庭二人組的跑手包都送跑手Tee。

mofusand Run HK最短距離為1公里

mofusand Run HK分為不同賽程及組別，主要分為1公里玩樂跑（非計時賽）、2公里（計時賽）及 4公里（計時賽）。除個人組別外，活動亦設有孖住組 - 2人同行參與，適合情侶、閨蜜一起參加！而1公里玩樂跑，則可選個人組或家庭2人組，家長可攜同 3-15 歲的小朋友參加，享受親子樂。
此外，大會亦設有競逐獎項組別: 參加4公里的第一組 （8:30am 起跑）即可競逐男、女子組個人各頭三名獎項。

mofusand Run香港，活動詳情及時間等資料。 mofusand Run香港，不早鳥優惠 mofusand 磁力肩膊毛公仔。 mofusand Run香港，個人組跑手包。 mofusand Run香港，孖住組及家庭二人組跑手包。 mofusand Run香港，完賽獎牌。 mofusand Run香港，活動限定加購品。 mofusand Run香港，巨型mofusand 吹氣公仔。

mofusand 軟萌跑手包 CP 值超高

今年大會跑手包以人氣最高的鯊魚造型 mofusand ，設計豐富的跑手禮品，當中包括：跑手Tee、毛巾、索繩背袋和號碼布，個人組別跑手包括一套兩款的 mofusand 刺繡徽章及實用的毛絨絨零錢包，小巧可愛又實用; 而孖住組和家庭二人組跑手則會獲得 mofusand 萌之鏡盒及人氣潮物 mofusand 磁吸拖手襪。除了一系列的 mofusand 禮品，更有各款贊助商禮品(排名不分先後包括: Cetaphil、滴露香港 Dettol Hong Kong、撒隆巴斯、Tempo Hong Kong) 送出合共價值超過300港元，為跑手們打氣，大家千萬不要錯過!

跑步同時可以做善事，幫助弱勢社群，是次活動為關注特殊學習需要（SEN 學生）的慈善組織「慈盛會」及本地貓隻權益關注組織「香港群貓會」籌款。

所有於限時內完成賽事的參加者均可獲得完賽獎牌。獎牌特別採用日式造型 mofusand ，配搭鏤空雕刻技術。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受