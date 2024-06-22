mofusand Run香港6月25日報名享早鳥優惠 9月29日科學園開跑

全球首個 mofusand 主題跑「mofusand Run Hong Kong 2024」（mofusand Run HK）將於9月29日登陸香港！孕育 mofusand 的是在 IG 等 SNS 上具有高人氣的插畫家 dyuno(ぢゅの)。mofusand在9月將現身科學園，跑手可在6月25日起報名，早鳥優惠為「萌爆 mofusand 磁力肩膊毛公仔」。

mofusand Run HK報名時間在6月25日（星期二）早上10:30開始，於首六日 (6月25日10:30 至6月30日23:59) 成功報名，更可獲得早鳥優惠 - 萌爆 mofusand 磁力肩膊毛公仔 一個！採用磁石貼設計，令毛茸茸的鯊魚造型 mofusand 伏在參加者的肩膊上，陪大家一起跑步。早鳥優惠數量有限，先到先得，想戴著軟軟萌萌的 mofusand 衝線，就千萬不要錯過於早鳥時段登入以下連結報名!

mofusand Run HK分為不同賽程及組別，主要分為1公里玩樂跑（非計時賽）、2公里（計時賽）及 4公里（計時賽）。除個人組別外，活動亦設有孖住組 - 2人同行參與，適合情侶、閨蜜一起參加！而1公里玩樂跑，則可選個人組或家庭2人組，家長可攜同 3-15 歲的小朋友參加，享受親子樂。 此外，大會亦設有競逐獎項組別: 參加4公里的第一組 （8:30am 起跑）即可競逐男、女子組個人各頭三名獎項。

mofusand 軟萌跑手包 CP 值超高

今年大會跑手包以人氣最高的鯊魚造型 mofusand ，設計豐富的跑手禮品，當中包括：跑手Tee、毛巾、索繩背袋和號碼布，個人組別跑手包括一套兩款的 mofusand 刺繡徽章及實用的毛絨絨零錢包，小巧可愛又實用; 而孖住組和家庭二人組跑手則會獲得 mofusand 萌之鏡盒及人氣潮物 mofusand 磁吸拖手襪。除了一系列的 mofusand 禮品，更有各款贊助商禮品(排名不分先後包括: Cetaphil、滴露香港 Dettol Hong Kong、撒隆巴斯、Tempo Hong Kong) 送出合共價值超過300港元，為跑手們打氣，大家千萬不要錯過!

跑步同時可以做善事，幫助弱勢社群，是次活動為關注特殊學習需要（SEN 學生）的慈善組織「慈盛會」及本地貓隻權益關注組織「香港群貓會」籌款。

所有於限時內完成賽事的參加者均可獲得完賽獎牌。獎牌特別採用日式造型 mofusand ，配搭鏤空雕刻技術。