Move For Good企業體能挑戰日籌得10萬善款 橄欖成長基金攜手100企業推動社會共融

Move For Good企業體能挑戰日圓滿結束 橄欖成長基金攜手100企業推動社會共融

橄欖成長基金（基金）主辦的「Move For Good 企業體能挑戰日」於11月2日（星期六）假啟德AIRSIDE圓滿舉行。活動吸引10家企業、共100位代表參與，包括美國風險顧問公司德安華（Kroll）、滙嘉律師事務所（香港）（Walkers）及史密夫斐爾律師事務所（HSF）、香港鐵路有限公司（MTR）、國際保險公司Ageas、資產管理公司Marshall Wace、運動服裝公司Tsunami，及中國香港欖球總會。 參加者透過充滿活力的團隊競賽及與基金的受惠群體進行互動，促進員工身心健康的同時，助企業更深入了解弱勢社群的需要和挑戰。活動為弱勢社群籌得10萬港元善款，支持社區發展，並推動持續且正面的社會影響，展現了運動凝聚力量的魅力。

第一階段挑戰 3公里欖球接力 是次「Move For Good企業體能挑戰日」設有企業團隊挑戰組及社區團隊贊助組，讓參加者能夠在多元化層面上透過運動為社會作出貢獻，參加者需完成三個階段的挑戰。比賽首先以3公里欖球接力賽揭開序幕，接著進行划艇機體能挑戰，並完成波比跳（Burpee）和深蹲。最後一階段則是以引體上升和推雪橇（Sled Push）等富有 CrossFit 特色的推拉力量挑戰作結。 橄欖成長基金計劃的中學生參加者更於場上擔任裁判，讓他們以參加者以外的另一角度接觸運動比賽，擴闊視野，由比賽組織到運動管理，逐步培養他們對運動相關行業的興趣，為未來生涯發展提供新的方向和機會。

社區隊伍貢獻社會 企業團隊挑戰組提供多元化的體適能挑戰和團隊合作比賽，增強了員工的身心健康，並提升企業的社會責任感和凝聚力。滙嘉律師事務所（香港）（Walkers）亦派出多名代表參與，其企業管理與企業責任董事 Sue Warner 表示：「滙嘉律師事務所（香港）（Walkers）多年來一直支持橄欖成長基金，並安排員工與聾人欖球隊組隊訓練，讓員工在了解及支持弱勢群體的同時，也能打破固有框架、開拓視野。」 此外，社區團隊贊助組讓無法參加比賽的企業通過贊助橄欖成長基金的社區隊伍（如聾人欖球計劃、家庭傭工欖球計劃等）貢獻社會，所有贊助款項將直接用於支持橄欖成長基金的慈善計劃運營，推動社會變革。

中國香港欖球總會奪冠 經過一番激烈對戰，冠、亞、季軍分別由中國香港欖球總會、德安華（Kroll），以及Marshall Wace Tackling Language隊伍獲得。橄欖成長基金執行董事周思豪先生對「Move For Good 企業體能挑戰日」的團隊表現深表欣喜：「活動不僅讓企業間的團隊精神得到提升，還讓他們能夠接觸到不同的社區群體，特別是橄欖成長基金的受惠團體，例如少數族裔青年及聾人社群。藉著共融活動，參加者可以建立更多理解和支持，青少年在其中也能學習到寶貴的社交技巧，真正達到促進社會共融的目標。」