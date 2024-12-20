NBA一哥騎士迎擊新科冠軍公鹿

明天早上NBA常規賽迎來重量級大戰，由暫時是常規賽「一哥」騎士，主場迎戰新科NBA盃冠軍公鹿，兩支當時得令球隊碰頭。公鹿今場預計更會有「三哥」米杜頓病愈復出，正好用來測試該隊的真正實力；加上該隊今季已經兩度不敵騎士，今次強勢到訪，將會全力爭取復仇。(VIU 99台12月21日08:30直播)

公鹿剛在NBA盃決賽勇挫西岸「一哥」雷霆，於「賭城」拉斯維加斯登上王座。球隊經歷開季頭10場的2勝8負之後，表現漸入佳境，之後打出了12勝3負的同期聯盟最佳成績，尚未包括不計在常規賽的NBA盃決賽；目前公鹿不經不覺已經爬升至東岸第5位，雖然距騎士的23勝4負仍有8場勝差，但公鹿來勢洶洶。