NBA一哥騎士迎擊新科冠軍公鹿

明天早上NBA常規賽迎來重量級大戰，由暫時是常規賽「一哥」騎士，主場迎戰新科NBA盃冠軍公鹿，兩支當時得令球隊碰頭。公鹿今場預計更會有「三哥」米杜頓病愈復出，正好用來測試該隊的真正實力；加上該隊今季已經兩度不敵騎士，今次強勢到訪，將會全力爭取復仇。(VIU 99台12月21日08:30直播)
公鹿剛在NBA盃決賽勇挫西岸「一哥」雷霆，於「賭城」拉斯維加斯登上王座。球隊經歷開季頭10場的2勝8負之後，表現漸入佳境，之後打出了12勝3負的同期聯盟最佳成績，尚未包括不計在常規賽的NBA盃決賽；目前公鹿不經不覺已經爬升至東岸第5位，雖然距騎士的23勝4負仍有8場勝差，但公鹿來勢洶洶。
公鹿在上仗決賽大戰，打出完美防守，對手雷霆下半場只得31分，主將列拿特聲言：「我們證明了現在的表現較季前已是脫胎換骨。」在NBA盃獲選為MVP的「字母哥」安迪杜甘普，已將目光放得更遠：「我們要保持謙遜，努力改進，還有漫漫長路，下場便要對騎士，一支非常出色的球隊在等着我們。當我們一離開這裡(拉斯維加斯)，便要重返健身室，為之後比賽準備。」
騎士在11月初曾經主客兩鬥公鹿，分別以1分及2分的差距險勝；該隊季初曾經一口氣打出15連勝，在聯盟排頭位，計近7戰贏6場，目前在投射命中率(50.4%)及三分球命中率(39%)都是聯盟最佳，平均每場得分121.5則是聯盟次席。以米曹、伊雲莫比利及加蘭特等合組的超強鋒力，將會是爭取「三勝」公鹿的最強武器，一場頂級對決一觸即發，球迷期待。