NBA前名將桑甘普認槍擊罪　控方提出9個月刑期

NBA一代名將的桑甘普（Shawn Kemp）在周二（27日）承認在向兩名男子開槍的二級襲擊罪名，控方提出對他作出9個月的監禁及需要在服刑後接受一年的輔導，案件會在8月判刑。

55歲的桑甘普被指在2023年的3月，於華盛頓州的一個停車場，向兩名在車上的男子開槍，並射中另一架車，不過兩名男子未有受傷。檢察官最初以一級槍械襲擊的罪名對他作出起訴，不過上星期檢察官對其追加一項在駕駛期間開槍的襲擊罪名，該指控可令他被判處長期的監禁。甘普周二在美國塔科馬的法院承認二級襲擊的指控，控方就向法庭提出，對甘普判處9個月的刑期，同時在出獄後需要接受一年的監督及支援服務，法庭會在8月判刑。