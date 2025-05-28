NBA前名將桑甘普認槍擊罪　控方提出9個月刑期

NBA一代名將的桑甘普（Shawn Kemp）在周二（27日）承認在向兩名男子開槍的二級襲擊罪名，控方提出對他作出9個月的監禁及需要在服刑後接受一年的輔導，案件會在8月判刑。
55歲的桑甘普被指在2023年的3月，於華盛頓州的一個停車場，向兩名在車上的男子開槍，並射中另一架車，不過兩名男子未有受傷。檢察官最初以一級槍械襲擊的罪名對他作出起訴，不過上星期檢察官對其追加一項在駕駛期間開槍的襲擊罪名，該指控可令他被判處長期的監禁。甘普周二在美國塔科馬的法院承認二級襲擊的指控，控方就向法庭提出，對甘普判處9個月的刑期，同時在出獄後需要接受一年的監督及支援服務，法庭會在8月判刑。
座駕被撬偷走紀念品
據美國法院的文件指，甘普是因為在2023年的3月8日，在西雅圖一個演出場地，其座駕一度被人撬開，並偷走了其辦公室的鎖匙、手提電話、一些文件，以及一些紀念品，當中包括他與前隊友披頓（Gary Payton）的比賽球衣，原作為慈善拍賣。於是甘普透過手機程式追蹤到涉事的車輛，並與司機嘗試交涉。其後司機將甘普的部份物品丟出，不過仍保存甘普的電話。而案情指，在後座的乘客一度拿槍向甘普開火，因此甘普才還擊，並試圖破壞該車輛。但車輛之後逃走，並在數日後被發現被遺棄，車內仍留有一個槍袋，但未尋回手槍。據警察的報告表示，他們事後收到多過一人舉報指有兩名男子在駁火，而代表甘普的律師指出兩名證人過去涉及過不誠實的罪行，並且非法管有屬於甘普的物品，要求法庭應在相關案件結束前才審理此案。
甘普在1989年以20歲之齡加入NBA，並且之前從未參與過大學籃球。在1989年至97年效力西雅圖超音速期間，與披頓是聯盟其中一個強勁的組合。他更因此6次入選明星隊。之後他效力過克里夫蘭騎士、波特蘭拓荒者及奧蘭多魔術。