NBA季前賽｜列拿特公鹿「首演」硬撼湖人

新一季NBA將在本月下旬展開，30路大軍近期已在季前賽磨刀霍霍，全力催谷狀態迎接新球季來臨。當中完成今夏全聯盟最轟動收購、聘得重量級新兵列拿特(Damian Lillard)的公鹿，將會在香港時間周一早上(07:00開賽)，夥同兩屆MVP「字母哥」安迪杜甘普(Giannis Antetokounmpo)，在作客湖人的季前賽攜手登場。兩大巨星連線已成今夏最大話題，今戰硬撼勒邦占士(LeBron James)與安東尼戴維斯(Anthony Davis)領軍的湖人，話題性十足。

列拿特今夏決定離開已効力11年的拓荒者，其去向一直備受關注，最終公鹿成功搶得此子加盟；縱然公鹿在涉及三方的交易中失去了主力賀列地(Jrue Holiday)，卻依然被視為交易贏家。他跟「字母哥」在季前操練中，開始建立默契，職業生涯首次得到明星級球員拍檔，列拿特在訓練後顯得相當興奮：「我只要拋高皮球，他便能接下直接扣籃；他身材高大，比我更有天賦，令人印象深刻。」不過，公鹿另一主力米杜頓(Khris Middleton)今場卻可能因傷缺陣。

占士第21季NBA

公鹿現時只進行了兩場季前賽，累積1勝1負，列拿特與「字母哥」均未見登場；主帥阿祖安格芬(Adiran Griffin)對今戰自然非常重視，但強調現時只是過程，仍要逐步改進，不能心急。湖人方面，「大帝」勒邦占士踏入個人生涯第21個球季，自言更具鬥志；其好拍檔「一眉中鋒」安東尼戴維斯據報今夏更開發新技能，便是投射三分波，主帥咸姆(Darvin Ham)期望此子能每場出手6記三分球，將是球隊進攻新武器，今場有望大顯身手。

另邊廂，擁有新科超級狀元雲班雅馬(Victor Wembanyama)的馬刺，香港時間明早將會進行新季第2場季前賽，迎戰有名將占美畢拿(Jimmy Butler)壓陣的熱火。「斑馬哥」雲班雅馬在NBA季前賽首騷便轟下20分，展現出非凡潛質，以及在暑假特訓的成果；今場遇上上屆季後賽總亞軍熱火，精彩可期(ViuTV 99台周六07:30直播)。